* زيادة الطاقة التكريرية لمصافي “البترول” من الوقود البيئي إلى 800 ألف برميل يومياً بنهاية 2018

* زيادة السعة السريرية بمستشفى الصباح بنسبة 120٪ بنهاية يوليو 2019 و 89٪ بالعدان في 2020

* اختيار مشروعات التنمية و فق معايير تحسين الوضع التنافسي للكويت وخلق فرص عمل بالقطاع الخاص

* جولات ميدانية لمعرفة الموقف التنفيذي الفعلي للمشروعات التنموية وحلول سريعة للمشروعات العالقة

كتب-فارس العبدان:

أكدت مديرة ادارة اعداد ومتابعة تنفيذ الخطط والبرامج في الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط سعاد العوض أن عدد المشروعات في خطة التنمية 2018/2019 بلغ 142 مشروعاً باعتمادات سنوية بلغت 4.5 مليار دينار في حين بلغ عدد المشروعات الاستراتيجية 20 مشروعاً بتكلفة إجمالية قدرت بـ 21.7 مليار دينار، أهمها مشروع الوقود البيئي والذي بلغت نسبة الإنجاز به 84% والمتوقع الانتهاء منه مطلع أكتوبر المقبل، وكذلك مشروع جسر الشيخ جابر الذي يتوقع الانتهاء منه بنهاية العام الجاري.

وقالت العوض في لقاء مع”السياسة” إن فريق الزيارات الميدانية بالإدارة قام باربع جولات ميدانية لعدد من المشروعات التنموية وذلك خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وهي: مبنى محطة الأبحاث والابتكار (معهد الكويت للأبحاث العلمية) ، مشروع مرافق متخصصة لتطوير واختيار تقنيات الإنتاج المكثف للبذور والنباتات الصحراوية، مشروع مرافق متخصصة لتطوير نظم زراعية متكاملة ومتطورة لتعزيز الإنتاج الزراعي المستدام، ومشروع مستشفى جابر الأحمد.

ولفتت الى ان أهم المشروعات المستهدفة زيارتها في الفترة المقبلة؛ مشروع جسر الشيخ جابر الأحمد الذي يعد نقلة نوعية في مجال البنية التحتية من خلال إنشاء جسر بحري بطول 37 كيلو مترا يربط بين مدينتي الكويت والصبية بحيث يختصر المسافة بينهما إلى الثلث تقريباً، ومن المتوقع الانتهاء منه بنهاية العام الحالي , و مشروع مدينة صباح السالم الجامعية والذي تقوم على تنفيذه جامعة الكويت، ويستهدف زيادة الطاقة الاستيعابية لمؤسسات التعليم العالي ,و يضم إحدى عشرة كلية بالحرم الرئيسي للجامعة بالإضافة إلى مشروعات المباني الإدارية ومشروعات البنية التحتية المكملة للمشروع، ومن المتوقع الانتهاء من المشروع نهاية سبتمبر من عام 2022.

واضافت أن هناك ايضاً مشروع مصفاة الزور والذي تقوم بتنفيذه الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (KIPI)، وهو نقلة نوعية في مجال الصناعات التحويلية من أجل تنويع مصادر الدخل، ومن المتوقع الانتهاء من المشروع نهاية عام 2019. وكذلك مشروع الوقود البيئي والذي تنفذه مؤسسة البترول الكويتية، ويهدف إلى زيادة الطاقة التكريرية لمصافي الشركة من الوقود البيئي إلى 800 ألف برميل يومياً. ومن المقدر له الانتهاء منه في أكتوبر 2018 , و مشروع مستشفى الصباح الجديد والذي يهدف إلى زيادة السعة السريرية بنسبة 120% إلى السعة الحالية، ومن المقدر الانتهاء من تنفيذه بنهاية يوليو 2019 ,و مشروع مستشفى العدان والذي يهدف إلى زيادة السعة السريرية بنسبة 89% إلى السعة الحالية، ومن المقدر الانتهاء من تنفيذه في الربع الأول من عام 2020. وأخيراً مشروع مستشفى الفروانية والذي يهدف إلى زيادة السعة السريرية بنسبة 113% إلى السعة الحالية، ومن المقدر الانتهاء من تنفيذه نهاية عام 2109 , وفيما يلي التفاصيل :

– ما هي طبيعة عمل إدارة اعداد ومتابعة الخطط والبرامج في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط وكيف يتم التعاون مع باقي القطاعات؟

\ إدارة إعداد ومتابعة الخطط والبرامج إحدى قطاعات أمانة شؤون التخطيط في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، ويناط لها إعداد ومتابعة خطط التنمية – متوسطة الأجل والخطط السنوية المنبثقة منها – وكذلك إعداد برامج عمل الحكومة في ضوء رؤية الدولة ووفق توجهات المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ومجلس الوزراء.

ودور الادارة محوري يتجسد في نشر ثقافة التخطيط في المجتمع سواء بين العاملين في الجهات الحكومية كافة، من خلال تقديم مجموعة من الإرشادات التخطيطية الفنية للاستعانة بها عند إعداد ومتابعة خطط التنمية. أو بين فئات المجتمع من خلال الإصدارات المختلفة التي تقوم الإدارة بإعدادها، إيماناً بأن المواطن شريك أساسي في عملية التنمية.

– هل تم الانتهاء من إعداد خطة 2018/2019؟ وكم بلغ عدد المشروعات بها وتكلفتها المالية؟ وكم عدد الاستراتيجية منها؟

\ في إطار قانون رقم 7 لسنة 2016 في شأن التخطيط التنموي، والذي ينظم ويحدد أدوار الأطراف المشاركة في الخطة، تقوم الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بإعداد إطار وثيقة الخطة مع تحديد البرنامج الزمني للتنفيذ. ومن ثم تقوم بعدها بتوجيه كتب للجهات بشأن البدء في إعداد مشروع الخطة وفي ضوء ذلك تقوم الأمانة بعقد اجتماعات مع الجهات الحكومية لتعريفهم بالنظام الآلي لإعداد الخطة وكيفية التعامل معه في إدخال مشروعاتها. في ضوء ذلك، وعلى هذا الاساس تم وضع الإطار العام للخطة السنوية 2018/2019 وتحديد البرنامج الزمني لها مطلع سبتمبر الماضي، وقد تم الانتهاء من إعدادها وإقرارها من مجلس الوزراء الموقر وإحالتها إلى مجلس الأمة. وقد بلغ عدد المشروعات في الخطة 142 مشروعاً باعتمادات سنوية بلغت نحو 4.5 مليار دينار. في المقابل يبلغ عدد المشروعات الاستراتيجية 20 مشروعاً بتكلفة إجمالية قدرت بـ 21.7 مليار دينار، أهمها مشروع الوقود البيئي والذي بلغت نسبة الإنجاز به 84% والمتوقع الانتهاء منه مطلع أكتوبر المقبل، وكذلك مشروع جسر الشيخ جابر والذي من المتوقع الانتهاء منه بنهاية العام الجاري.

– ما الجديد في إدارتكم؟

\ التطوير المستمر هو السمة التي تتميز بها عملية التخطيط، في إطار ذلك قامت إدارة الخطط والبرامج بتطوير النظام الآلي لإعداد ومتابعة الخطة، بحيث يتم إصدار خطط التنمية وتقارير المتابعة آلياً، وقد ساعد ذلك كثيرا في اختصار الوقت والجهد.

كما نعمل على تنمية الكوادر البشرية وتطويرها ورفع كفاءتها بما يضمن محاكاتها للتطورات المستمرة في الأنشطة ذات العلاقة بعملية التخطيط والتنمية – وهو ما انتهجناه منذ فترة ونؤكد عليه الآن ومستقبلاً، ويتأتى ذلك من خلال مجموعة من الدورات التدريبية/المؤتمرات/الندوات/ورش العمل للباحثين في مجالات التخطيط والتنمية.

– ماهي الإصدارات الجديدة للإدارة؟

\ أن نشر ثقافة التخطيط والتنمية في المجتمع من الأمور المهمة والتي تحرص عليها الإدارة من خلال إصداراتها المختلفة في مجالات التخطيط والتنمية، وتطويرها سواءً من حيث الكمّ أو النوع. ومن أهم الإصدارات “دليل المشروعات الاستراتيجية” والذي يصدر شهرياً باللغتين العربية والإنجليزية. وكذلك “دليل ركائز وبرامج خطة التنمية”. فضلاً عن إصدار دليل ربع سنوي حول نتائج تطبيق الخطط السنوية، وهو عبارة عن تقرير معلوماتي يحوي حقائق وأرقام وبيانات حول خطط التنمية السنوية، يتم عرضها بطريقة مبسطة ويسيرة يسهل على المواطن استيعابها. كما قامت الإدارة أيضاً تزامناً مع بدء العام الميلادي الجديد، بإعداد رزنامة تنموية تقوم فكرتها على إيضاح مفهوم الركائز السبعة لرؤية كويت جديدة 2035.

– ماذا عن الزيارات الميدانية ومتى يتم البدء بها؟ وماهي المشاريع التي ستقومون بزيارتها خلال الفترة المقبلة؟

\ في إطار متابعة تنفيذ المشاريع الواردة ضمن خطة التنمية تحرص إدارة إعداد ومتابعة تنفيذ الخطط والبرامج بعمل زيارات ميدانية لعدد من المشروعات الاستراتيجية بهدف معرفة مستويات إنجازها ومدى توافقها مع المخطط والوقوف على أي تحديات تواجهها والعمل على تذليلها.

واخرى فريق الزيارات الميدانية بالإدارة بعمل 4 جولات ميدانية لعدد من المشروعات التنموية وذلك خلال ثلاثة ألاشهر الماضية، وهي: مبنى محطة الأبحاث والابتكار (معهد الكويت للأبحاث العلمية) ، مشروع مرافق متخصصة لتطوير واختيار تقنيات الإنتاج المكثف للبذور والنباتات الصحراوية، مشروع مرافق متخصصة لتطوير نظم زراعية متكاملة ومتطورة لتعزيز الإنتاج الزراعي المستدام، ومشروع مستشفى جابر الأحمد.

وقد جاءت الجولات مثمرة وفعالة من حيث معرفة الموقف التنفيذي الفعلي للمشروعات التنموية محل الزيارة على أرض الواقع والتأكد من سيرها دون عوائق، كما كان لهذه الزيارات دور بارز في إيجاد حلول سريعة للمشروعات العالقة.

ومن المقدر أن تبدأ الجولات الميدانية الجديدة لمتابعة المشروعات التنموية خلال الشهر الجاري وقبل الانتهاء من إعداد التقرير ربع السنوي الثالث للخطة السنوية 2017/2018 ، وقد تم التنسيق مع مديري مشاريع الجهات المعنية لإجراء الزيارات الميدانية لمواقع المشاريع وتحديد الموقف التنفيذي الفعلي والتعرف على المعوقات التي تواجهها والعمل على تذليلها بالتنسيق مع الجهات المعنية والمجلس البلدي، وذلك لضمان الالتزام بالمخططات التنفيذية المتفق عليها لتنفيذ مشروعات الخطة.

ولعل من أهم المشروعات المستهدف زيارتها في الفترة المقبلة؛ مشروع جسر الشيخ جابر الأحمد الذي يعد نقلة نوعية في مجال البنية التحتية من خلال إنشاء جسر بحري بطول 37 كيلو مترا يربط بين مدينتي الكويت والصبية بحيث يختصر المسافة بينهما إلى الثلث تقريباً، حيث من المتوقع الانتهاء منه بنهاية العام الحالي.

وهناك مشروع مدينة صباح السالم الجامعية والذي تقوم على تنفيذه جامعة الكويت، حيث يهدف المشروع إلى زيادة الطاقة الاستيعابية لمؤسسات التعليم العالي. ويضم إحدى عشر كلية بالحرم الرئيسي للجامعة بالإضافة إلى مشروعات المباني الإدارية ومشروعات البنية التحتية المكملة للمشروع، ومن المتوقع الانتهاء من المشروع نهاية سبتمبر من عام 2022.ومشروع مصفاة الزور التي تنفذه الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (KIPI)، وهو يعد نقلة نوعية في مجال الصناعات التحويلية من أجل تنويع مصادر الدخل، ومن المتوقع الانتهاء من المشروع نهاية عام 2019. ومشروع الوقود البيئي الذي تنفذه مؤسسة البترول الكويتية، ويهدف إلى زيادة الطاقة التكريرية لمصافي الشركة من الوقود البيئي إلى 800 ألف برميل يومياً. ومن المقدر له الانتهاء في أكتوبر 2018. ومشروع مستشفى الصباح الجديد والذي يهدف إلى زيادة السعة السريرية بنسبة 120% إلى السعة الحالية، ومن المقدر الانتهاء من تنفيذه بنهاية يوليو 2019. ومشروع مستشفى العدان والذي يهدف إلى زيادة السعة السريرية بنسبة 89% إلى السعة الحالية، ومن المقدر الانتهاء من تنفيذه في الربع الأول من عام 2020. وأخيراً مشروع مستشفى الفروانية والذي يهدف إلى زيادة السعة السريرية بنسبة 113% إلى السعة الحالية، ومن المقدر الانتهاء من تنفيذه نهاية عام 2109.

– ما الجديد في آلية إعداد الخطط التنموية؟

\ تسعى الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بشكل دؤوب في تطوير منهجية إعداد الخطط السنوية لتواكب التغيرات والتحديات المستقبلية. وتم ربط مشاريع الخطة بالمؤشرات الدولية، بحيث يتوقع من المشروعات عند تنفيذها تحسين ترتيب الكويت خليجيا وإقليميا ودوليا.

ومنذ خطة التنمية السنوية 2017/2018 يتم انتقاء واختيار المشروعات وفق معايير محددة من شأنها تحسين الوضع التنافسي للكويت، تتمثل في مدى مساهمتها في تحسين مكانة الكويت في مؤشرات التنافسية العالمية بالإضافة إلى جدواها الاقتصادية وقدرتها على خلق فرص عمل وطنية بالقطاع الخاص فضلا عن مدى قدرة الجهة على تنفيذ المشروعات.

وفي ضوء ذلك، تم تحديث الإطار الستراتيجي للخطط التنموية بما يتواءم مع أهداف التنمية المستدامة لما بعد 2015، بما يصل في النهاية إلى تحقيق كويت جديد 2035.

والجديد في هذا الشأن، أنه تم عقد ورش عمل تقوم فيها الجهات المعنية والتي تشارك بمشاريع في خطة التنمية بعمل عرض مرئي لمشروعاتها – وفق نموذج موحد – تم إعداده من قبل الإدارة مبني على المعايير السابق ذكرها من أجل تقييم تلك المشروعات ومعرفة جدواها التنموية وتأثيراتها على ترتيب الكويت في المؤشرات التنافسية الدولية، بحيث يتم تقييم تلك العروض وإفادة الجهات بموقف مشروعاتها من حيث إدراجها في خطة التنمية من عدمه.

وتمت دعوة العديد من الخبراء وذوي الاختصاص من داخل الجهاز التخطيطي بالإضافة إلى ممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني للمشاركة في هذا التقييم. من جانب آخر قام الفريق الفني في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بالتعاون مع الجهات باستيفاء بيانات المشروعات ذات الجدوى التنموية في النظام الآلي لإعداد الخطة بحيث يتم قبولها في خطة التنمية.