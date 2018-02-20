كتبت- رنا سالم

انتهى حادث تدافع طلبة ابتدائية عبدالله بن سلام في مدينة صباح الأحمد أمس، حول نطاطية باصابات بسيطة لاربعة طلبة أسعف واحد منهم الى المستشفى جوا.

من جهته قال مدير منطقة الاحمدي التعليمية وليد العومي، ان اصابات الطلبة جاءت نتيجة تدافعهم حول نطاطية احضرتها المدرسة ضمن اغراض الاحتفال بالاعياد الوطنية.

واضاف في تصريح للصحافيين امس عقب زيارته لمستشفى العدان للاطمئنان على الطالب المصاب ان الاسعاف الجوي حضر لاسعافه فورا كإجراء احترازي سريع مشيرا الى ان الطالب تم اسعافه فورا للاطمئنان عليه وعمل اشعة مقطعية له أكدت عدم وجود اي كسور سوى اصابات طفيفة لجروح تعالج بالخياطة.

واشار العومي الى ان الطلاب الثلاثة الاخرين اصابوا بجروض طفيفة ورضوض بسيطة وتم اسعافهم فورا من قبل العيادة المدرسية مؤكدا في الوقت ذاته حرص المنطقة على الاطمئنان على صحة الطلبة وتوفير كافة الامكانات المدرسية لسلامتهم.