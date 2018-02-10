العويني: توزيع مليون شتلة مجاناً في ممشى مشرف بدءاً من الثلاثاء

اعلن المزارع مبارك العويني عن انطلاق حملة توزيع مليون شتلة بدءا من الثلاثاء 13 فبراير المقبل في ممشى الواحة بمنطقة مشرف في الرابعة عصرا,وذلك برعاية وحضور محافظ حولي الفريق المتقاعد الشيخ احمد النواف بالتزامن مع الاحتفالات الوطنية حيث تتنوع الشتلات بين سدر وورد وستوزع مجانا على الحضور بالكميات التي يريدونها.

وقال العويني في تصريح صحافي: انه بمناسبة الاحتفالات بالاعياد الوطنية ارتأينا انطلاق توزيع حملة مليون شتلة من النوعين سدر وورد لكي يستفيد المواطنون والمقيمون من زرع هذه الاشجار في منازلهم والاماكن التي يرغبون بتشجيرها بأشجار مفيدة خصوصا ان السدر يستصلح التربة وغذاء للنحل لاستخراج اجود انواع العسل في العالم ومثمر يأكل منه الانسان والطير فضلا عن القضاء على بعض الاشجار السيئة التي تدمر التربة والصرف الصحي في المنازل.