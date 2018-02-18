العين الإماراتي يكرم 4 أساطير

أطلق نادي العين الإماراتي، أسماء 4 من أصحاب الإنجازات المشرفة مع النادي، والذين رحلوا عن الدنيا، على ملاعب أكاديمية كرة القدم، في خطوة تهدف لتأكيد الوفاء الخالص للذين خلدوا بصمات مشرفة خلال مسيرتهم المهنية مع النادي.

والمدربون الأربعة، هم الفرنسي الذي أشهر إسلامه قبل وفاته، عبد الكريم ميتسو، والنجوم القدامى الإماراتيين الراحلين، مهدي أحمد وسالم سعيد وفهد النويس.

وتم الكشف عن هذه الخطوة، بحضور غانم مبارك الهاجري، رئيس مجلس إدارة شركة العين لكرة القدم، وسلطان راشد، عضو مجلس الإدارة، المدير الرياضي للشركة، وأعضاء الجهازين الفني والإداري بأكاديمية الكرة، وهم عبد الله علي، المشرف الإداري، وعلي خميس، المدير الفني، وخلفان زايد، إداري فريق تحت 15 سنة، وأحمد مرزوق النعيمي، إداري فريق تحت 12 سنة، ومحمد زاهر، السكرتير الفني لأكاديمية الكرة.

وحرص الهاجري، خلال برنامج إطلاق المبادرة، على تكريم أبناء الراحل مهدي أحمد، وهم صالح وحسين وعلي، بالإضافة إلى سيف نجل سالم سعيد العامري.