العين والهلال يبحثان عن النصر الاول بالأبطال

دبي-أ ف ب:

يطمح العين الاماراتي لاكمال سنتين من دون خسارة على ارضه عندما يستضيف الريان القطري في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة لدوري ابطال اسيا لكرة القدم.

وبدأ العين النسخة الحالية بالتعادل مع الهلال السعودي صفر-صفر في الرياض، لذلك سيكون مطالبا بتخطي الريان.

ويلعب العين بصفوف مكتملة بعد عودة صانع العابه عمر عبد الرحمن الذي غاب عن لقاء الهلال بعدما فضل المدرب الكرواتي زوران ماميتش اراحته.

من جهته، سيكون الريان مطالبا بعدم التعثر بعد تعادله في الجولة الاولى مع استقلال طهران الايراني 2-2 في الدوحة.

وفي المجموعة ذاتها، يحل الهلال السعودي وصيف بطل النسخة الاخيرة ضيفا على استقلال طهران على ملعب مجمع السلطان قابوس الرياضي بمسقط.

ولن تكون مهمة الهلال سهلة امام استقلال طهران الذي يحتل المركز السادس في الدوري المحلي والذي انتزع تعادلا ثمينا من الريان في الجولة الاولى.

وفي المجموعة الثالثة، تنتظر السد، بطل 1989 و2011 مهمة صعبة امام ضيفه بيرسيبوليس الايراني عندما يلتقيان في الدوحة.

ويأمل السد في تحقيق الانتصار على منافسه القوي للانفراد بصدارة المجموعة، وهو الطموح ذاته للفريق الايراني.

وحقق الفريقان الانتصار في الجولة الاولى، حيث فاز السد على مضيفه الوصل الاماراتي 2-1 في دبي، وبيرسيبوليس على ناساف الاوزبكستاني 3-صفر في طهران.

وفي المجموعة ذاتها، يرفع الوصل الاماراتي ومضيفه ناساف الاوزبكستاني شعار التعويض عندما يلتقيان في الملعب المركزي بكارشي ضمن منافسات المجموعة الثالثة.