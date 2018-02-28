د. خالد عايد الجنفاوي

د.خالد عايد الجنفاوي

أعترف أنني أمقت بشدة أي نوع من الكِبْر و التَّعَالِيَ والتَّعَاظُمُ التافه الذي يمارسه بعض مرضى القلوب ضد من هو أقل حظاً في الدنيا, وضد من هو مختلف عنهم عرقياً أو دينياً أو مذهبياً أو طبقياً أو فئوياً أو ثقافياً، وبخاصة عندما يعلم الحكماء والعقلاء والناس الاسوياء, أنّ مصدر التكبر والاستعلاء هو النفس القبلي أو الاقصاء الطائفي أو التعجرف الطبقي أو النخبوي الاقصائي، فبالنسبة لي على الاقل، الناس بأعراقهم وبدياناتهم وبمذاهبهم وبفئاتهم المختلفة سواسية ولا فرق بينهم في الانسانية سوى بمقدار أعمالهم وتصرفاتهم الايجابية أو السلبية، فلا يوجد, وفق المنطق الاخلاقي الكوني, فرق بين الناس سوى ما يحققونه لأنفسهم ولمجتمعاتهم من رقي أخلاقي, والتزام ايجابي بالانصاف والعدل, وفي سعيهم في التعامل الانساني الرحيم مع الآخرين، فلا فضل لفرد أو لمجموعة من الافراد على الآخرين سوى بمقدار اقترابهم من الدرجات العلى من الانسانية والرفق والاستقامة الاخلاقية، ومن هذا المنطلق، لا يُمكن في أي حال من الاحوال أن تكون العنجهية والتكبر القبلي أو الطائفي أو الفئوي متوافقة مع الحس الانساني السليم حيث تتناقض المنطلقات الانانية للتفرقة وللتعاظم بالعرق وبالطائفة وبالانتماء الطبقي, مع ما تمليه حقوق الانسان وفقاً لميثاق الامم المتحدة وبحسب ما تسرده كتب الاخلاقيات الانسانية منذ الحضارة الاغريقية القديمة إلى الآن، وأعتقد شخصياً أن الاستكبار المُتعجرف والنظرة الفوقية التي ترتبط بممارسة العنجهيات العرقية والدينية والمذهبية والطبقية في الحياة الخاصة والعامة تشير إلى ترسخ أمراض نفسية خطيرة لدى من لا يزال يؤمن بتفوقه العرقي أو الديني أو المذهبي أو الفئوي, مقابل الآخرين المختلفين عنه، وبالنسبة للاسوياء والناس العقلاء، لا شأن للون جلد الانسان ولا لمذهبه ولا لدينه ولا للغته ولا لانتمائه الطبقي أي علاقة باستقامته الاخلاقية أو باستحقاقه لاحترام آدميته من قبل الآخرين، ولكن مع هذا سيوجد دائماً ذلك النفر مُعوج التفكير ممن يتصيدون الفرص للاستعلاء وللتكبر وربما لازدراء من هو مختلف عنهم, ظناً منهم أنّ ذلك سيرفع شأنهم لدى أنفسهم أو لدى من يشاركونهم نفس الأمراض الفكرية.

كاتب كويتي

@aljenfawi1969