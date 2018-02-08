الغانم إلى القاهرة لحضور المؤتمر الـ 3 للبرلمان العربي

وصل رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم على رأس وفد برلماني أمس الخميس إلى العاصمة المصرية القاهرة للمشاركة في المؤتمر الثالث للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية.

وكان في استقبال الغانم على أرض المطار كل من السفير الكويتي لدى القاهرة محمد الذويخ ومندوب الكويت الدائم لدى جامعة الدول العربية أحمد البكر.

وسيحضر المؤتمر عدد من رؤساء البرلمانات العربية ولفيف من الشخصيات السياسية رفيعة المستوى يتقدمهم الأمين العام لجامعة لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ورئيسة الاتحاد البرلماني الدولي غابريالا كويفاس بارون ورئيس الجمعية البرلمانية لدول حلف شمال الأطلسي (الناتو) ورئيس الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط.

ومن المقرر أن يصدر عن المؤتمر وثيقة عربية شاملة لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، بعد أن أصبحت ظاهرة الإرهاب المقيت خطراً داهماً يهدد الدول والمجتمعات العربية في حاضرها ومستقبلها على أن تُرفع الوثيقة بعد المصادقة عليها من قبل رؤساء المجالس والبرلمانات العربية إلى مجلس جامعة الدول العربية التاسع والعشرين على مستوى القمة، والذي سينعقد في شهر مارس المقبل في العاصمة السعودية الرياض.