استقبل رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في مكتبه أمس مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى ورئيس بعثة صندوق النقد الدولي د. جهاد ازعور والوفد المرافق له.

في الاطار نفسه، استقبل الرئيس الغانم وزير خارجية العراق د. إبراهيم الجعفري بمناسبة زيارته للبلاد.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وما تقوم به الكويت من دور إنساني في المنطقة تمثل أخيرا في استضافتها المؤتمر الدولي لإعادة إعمار العراق. وتطرق اللقاء إلى عدد من القضايا والمواضيع ذات الاهتمام المشترك إضافة إلى آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية. حضر اللقاء نائب رئيس مجلس الأمة عيسى الكندري والنواب صلاح خورشيد وفراج العربيد وخالد الشطي ومبارك الحريص وخلف العنزي وسفير العراق لدى الكويت علاء الهاشمي.

من جهة أخرى، بعث الغانم ببرقيتين إلى رئيس مجلس الشيوخ الاميركي مايك بنس ورئيس مجلس النواب بول راين أعرب فيهما عن خالص العزاء وصادق المواساة بضحايا حادث إطلاق النار في مدرسة ثانوية في ولاية فلوريدا والذي أسفر عن سقوط العديد من الضحايا والجرحى.

كما بعث الغانم ببرقية تهنئة الى رئيسة المجلس الوطني في صربيا مايا كوجكوفيك بمناسبة العيد الوطني لبلدها.