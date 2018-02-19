استقبل رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في مكتبه أمس عددا من السفراء المعتمدين لدى الكويت.

والتقى الغانم تباعا، كلا على حدة السفيرة الفرنسية ماري ماسدوبوي، والسفير الياباني تاكاشي اشيكي، والسفير الروسي أليكسي سولوماتين، وسفير النمسا د. زيغورد باخر، والسفير العراقي لدى البلاد علاء الهاشمي.

وجرى خلال اللقاءات مناقشة عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك إضافة إلى بحث سبل تعزيز وتطوير علاقات التعاون بين الكويت وتلك الدول في شتى المجالات لاسيما في شقها البرلماني.

… وعزى إيران بضحايا سقوط الطائرة

بعث رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ببرقية إلى رئيس البرلمان الإيراني د. علي لاريجاني، عبر فيها عن خالص العزاء وصادق المواساة بضحايا سقوط طائرة مدنية إيرانية في منطقة سميرم جنوب أصفهان الذي أودى بحياة جميع ركابها ، سائلا المولى تعالى أن يتغمد الضحايا برحمته الواسعة.