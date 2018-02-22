أكد وكيل ديوان المحاسبة إسماعيل الغانم ان الدستور والقانون كفلا استقلال ديوان المحاسبة لكي يحقق أهدافه من رقابة فعالة على الأموال العامة، مشيرا الى ان المذكرة الإيضاحية لقانون ديوان المحاسبة اوضحت مظاهر تلك الاستقلالية فيما تضمنه القانون من نظام خاص لشؤون الموظفين.

وأضاف الغانم في بيان صحافي ان ميزانية الديوان يتم وضعها من قبل رئيس الديوان وبالاتفاق مع رئيس مجلس الأمة وتدرج في قسم خاص بالموازنة العامة للدولة، مبينا ان ديوان المحاسبة ليس بمنأى عن الرقابة حيث تقوم وزارة المالية بمراجعة مستندات وحسابات الديوان وتضع ما تسفر عنه المراجعة من ملاحظات ومخالفات في تقارير ترفع لرئيس الديوان لاتخاذ اللازم بشأنها.

واشار الى ان ديوان المحاسبة الكويتي يمثل المنظمة العربية لأجهزة الرقابة العليا في اللجنة الدولية لمجموعة المانحين، مبينا انه وقع اتفاقيات تعاون بين ديوان المحاسبة و19 جهة دولية من عام (1997 وحتى عام 2017) اتفاقية تعزز أفق التعاون بما يخدم تطوير أداء الديوان والاستفادة من تجارب الدول الأخرى.

وأكد سعي الديوان لتطوير أدائه الرقابي وتقديم الدعم للجهات المشمولة بالرقابة من خلال اتفاقيات مع مكاتب عالمية يتم تمويلها من المنظمات الدولية المهنية مثل البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة UNDB، مبينا ان من ابرزها “مشروع تطوير الأداء الوطني ومشروع تقييم ودعم أنظمة التدقيق الداخلي بالجهات المشمولة بالرقابة”.

وذكر أن نسبة العمالة الكويتية بالديوان تبلغ 88% من إجمالي العاملين كما توجه الديوان خلال الفترة الحالية إلى استقطاب الكفاءات الكويتية المميزة من خريجي الجامعات وتعيين ما يقرب من 250 من الشباب بعد اجتيازهم الاختبارات المقررة لشغل الوظيفة.

واشار الى ان ديوان المحاسبة مثّل الكويت في المحافل الدولية المعنية بالعمل الرقابي وحاز ثقة المجتمع الدولي بحصوله على أعلى شهادة كفاءة تمنح لأجهزة الرقابة وهي جائزة د.يورغ كاوندوتش منذ عام 2007.