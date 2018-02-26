كتبت – رباب الجوهري:

قال عضو لجنة العقار في وزارة التجارة والصناعة و الخبير العقاري وأمين سر اتحاد العقاريين قيس الغانم: ان الوزارة استطاعت خلال الفترة المنصرمة تصحيح اوضاع السوق العقاري وتحسين آلياته والدليل حصول بعض شركات تنظيم المعارض العقارية على موافقات رسمية لإقامة المعارض خلال الفترة المقبلة شريطة التزامهم بقواعد العقار الموضوعة من قبل التجارة حيث سيشهد السوق معارض بحلة جديدة اكثر شفافية ومصداقية وبشكل غير مسبوق، مشيرا خلال تصريح خاص لـ”السياسة” الى ان السوق بات اكثر شفافية ومصداقية مقارنة بالاوضاع السابقة.

واضاف الغانم ان لجنة تنظيم العقار التي شكلتها وزارة التجارة لمتابعة آليات العقار وتنسيق ادواته ستجتمع قريبا لاتخاذ اجراءات وخطوات اصلاحية واشرافية تصب في صالح السوق والمتعاملين فيه، لافتا الى ان الكويت تمتلك تشريعات فنية صارمة بيد ان المشكلة الاساسية تكمن في أننا لم نضع أنظمة أو إدارات في الوزارات المعنية لتطبيق تلك التشريعات، منوها الى ان خطوة تشكيل اللجنة تحسب للوزير الروضان الذي نجح خلال مدة وجيزة في معالجة الاشكاليات التي ظهرت على السطح خلال الفترة الماضية.

وافاد الغانم ان المواطن لديه الحق في الحصول على بيانات ومعلومات عن العقارات التى ينوي المسوق او العارض بيعها، كما ان لديه كل الحق في الاطلاع على قوانين الدولة وتشريعاتها وطبيعة الاستثمار بها سواء على صعيد النظام الضريبي او الرسوم، وكيفية البيع في المستقبل أو التأجير او الاستثمار بالعوائد، علاوة على ضرورة توافر كتيبات عن الاجراءات القانونية والمنظومة القضائية في الدول القائم عليها العقار محل البيع.

اما بخصوص بعض الاشكاليات العقارية التي مازالت عالقة في جدار السوق العقاري أكد انها مسألة وقت وان خطوة تصحيح المسار واقرار التشريعات ستساهم في حل جزء كبير من المشكلات.