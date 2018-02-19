الغانم بحث مع وزيرة الهجرة المصرية إقامة مشاريع مشتركة وزيادة الاستثمارات

استقبل علي محمد ثنيان الغانم – رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت بمكتبه صباح امس 19 فبراير 2018 نبيلة مكرم وزيرة الدولة لشؤون الهجرة والمصريين في الخارج، وطارق القوني سفير جمهورية مصر العربية لدى دولة الكويت، وذلك بحضور رباح عبدالرحمن الرباح – مدير عام الغرفة.

ورحب الغانم بضيوفه وأشاد بالعلاقـات التاريخية الطيبة التي تربط دولة الكويت وجمهورية مصر العربية الشقيقة في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، مؤكداً على اهتمام وحرص الغرفة على تفعيل التبادل التجاري الثنائي، وإقامة مشاريع مشتركة بين القطاع الخاص في كلا البلدين.

وأوضح الغانم أن الغرفة تبذل قصارى جهدها بالتعاون مع السفارة المصرية لدى الكويت لتنمية الاستثمارات وتحقيق الأهداف المشتركة.

ومن جانبها أعربت الوزيرة عن سعادتها بزيارة غرفة تجارة وصناعة الكويت وعلى اهتمامها في تنمية العلاقات الاقتصادية وزيادة التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين، وأوضحت أنها تسعى دائماً إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين في شتى المجالات، كما أشادت بجهود الغرفة في تنظيم وفعاليات مؤتمر «استثمر في العراق» الذي عقد بالكويت في 13 فبراير 2018 في إطار مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق، الذي شارك به عدد كبير من الشركات المصرية الراغبة بالمساهمة في المشاريع المطروحة، حيث عبرت عن إعجابها بالنجاح الكبير للمؤتمر الذي جذب انتباه المستثمرين من جميع أنحاء العالم.