الغانم عاد إلى البلاد

عاد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم والوفد البرلماني المرافق له أمس إلى البلاد عقب اختتام مشاركته في المؤتمر الثالث للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية الذي عقد أخيرا في القاهرة.

وكان في استقبال الغانم على أرض المطار كل من نائب رئيس مجلس الأمة عيسى الكندري ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الخرافي وسفير مصر لدى الكويت طارق القوني والأمين العام لمجلس الأمة علام الكندري.

وضم الوفد المرافق للغانم كلا من وكيل الشعبة البرلمانية النائب راكان النصف وأمين سر الشعبة البرلمانية النائب د. عودة الرويعي وعضو الشعبة البرلمانية النائب الحميدي السبيعي وأعضاء البرلمان العربي النواب علي الدقباسي وعسكر العنزي وخالد العتيبي.