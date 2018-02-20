كتب- محمد غانم:

اكد وكيل وزارة الأشغال العامة المساعد لقطاع الرقابة والتدقيق نائب رئيس فريق اعداد الخطة الستراتيجية للوزارة حتى عام 2035 المهندس وليد الغانم ان “الأشغال” اعدت ستراتيجتها لمواكبة التنمية الشاملة لدولتنا الحبيبة لتحقيق نهضة ورياده عمرانية مستدامة من خلال انشاء بنية تحتية ومباني عامة متطورة وفق اعلى المعايير بخبرات محلية وعالمية محترفة وتم اعداد الخطة اخذين بالاعتبار استخدام احد افضل مناهج التحليل الستراتيجي .

وقال الغانم في تصريح إلى” السياسة”: ان الخطة ارتكزت على خمسة اهداف ستراتيجية ينبثق عنها 15 هدفا تشغليا لقطاعات الوزارة ولهذا الاهداف التشغيلية 50 برنامجا تحقق من خلال 246 مشروعاً بمختلف القطاعات وبتدشين الخطة اول من امس يكون قد تم الانتهاء من المرحلة الاولى وهي مرحلة الاعداد للبدء في المرحلة الثانية وهي مرحلة التنفيذ من خلال الخطة التشغيلية التي ستتولى قطاعات الوزارة متابعة تنفيذ المشاريع المدرجة بالبرامج التابعة لكل قطاع ومراقبتها من خلال بطاقات قياس الاداء المتوازن خلال مراحل إدارة وتنفيذ المشاريع وانجازها وصولا لتحقيق الاهداف الستراتيجية تحقيقا لرؤية سمو الأمير الشيخ صباح الاحمد .

وأوضح الغانم ان قطاع الرقابة والتدقيق يتولى اعمال رقابة الاداء والتحسين المستمر من خلال خمسة برامج هى: برامج تأهيل المقاولين والاستشاريين والطرح والتعاقد وقياس الاداء وتوثيق الجودة والرقابة البيئية واخيراً برنامج متابعة القضايا والمطالبات.