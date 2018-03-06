الغانم للمويزري: احترم نفسك

نشب سجال كلامي محدود خلال جلسة امس بين رئيس المجلس مرزوق الغانم والنائب شعيب المويزري، كما يلي:

• المويزري: اثناء مناقشة تعديل قانون صندوق المشروعات طلب الوزير انس الصالح شطب كلامي، واذا تكرر المساس بنصوص الدستور سأقدم استجوابا الى رئيس الحكومة فورا ولا يجوز كذلك للوزير ان يطلب احالة كلامي الى لجنة حماية الاموال العامة.

الغانم: لم يتخذ قرار بالاحالة والأمر يحتاج تقديم طلب من الحكومة للتصويت عليه.

• المويزري : خلني اقرأ اللائحة …

– الغانم: استريح … الموضوع منته.

• المويزري: مو على كيفك.

– الغانم: لا تضيع وقت الجلسة … عندنا أشياء أهم احترم نفسك وحافظ على مفرداتك ولن انزل لمستوى كلامك.

• المويزري: استح على نفسك … عيب هذا الكلام … ما يحكمنا هي اللائحة .