وقال أمين سر المجلس النائب د. عودة الرويعي في تصريح صحافي عقب الاجتماع ان المكتب وافق على اقتراح النائب عسكر العنزي بشأن إضافة لغة الإشارة للنقل المباشر أو الحي لجلسات مجلس الأمة لذوي الإعاقات التي تستدعي وجود هذه اللغة ، وقرر عرض المقترح على الجهات المختصة.

واضاف: إن مكتب المجلس بحث ايضا بعض الأمور المتعلقة بطلب مجموعة من الموظفين الإحالة إلى التقاعد وشمولهم بقرارات سابقة، مبينا انه تم تكليف المجلس بنقاش هذا الأمر والتوسع فيه من النواحي القانونية والإدارية والإجرائية.

وأشار الرويعي الى مناقشة المكتب لكثير من القضايا المتعلقة بالإشراف الإداري، وخصوصا ما يتعلق ببعض الشكاوى الموجودة، وتكليف بعض أعضاء المجلس بمتابعة هذه الأمور .

وذكر ان الاجتماع تطرق الى جدول أعمال الجلسات القادمة وبعض القضايا المتعلقة بالاستجواب المقدم والاستجوابات المستقبلية، بالاضافة الى بحث ميزانية المجلس التي سيخصص لها اجتماع قادم لمناقشتها بشكل تفصيلي من قبل المختصين والموظفين.

وقال الرويعي إن الاجتماع تناول بعض الأمور المتعلقة بجدول أعمال الجلسات وتعارض بعضها مع مهمات خارجية خاصة بالنسبة للبرلمانين العربي والدولي ، مشيرا الى نشاطهما وازدحام جدول اعمالهما خلال شهري مارس وأبريل.