استقبل علي محمد ثنيان الغانم، رئيس غرفة التجارة والصناعة، امس، محمد شهريار علم، وزير الدولة للشؤون الخارجية بجمهورية بنغلاديش والوفد المرافق له الذي يضم 4 أعضاء، كما حضر اللقاء رباح عبدالرحمن الرباح مدير عام الغرفة.

رحب الغانم بالوزير واشاد بالعلاقات الديبلوماسية التي تربط البلدين معربا عن امله في أن يتم تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة موضحاً انها ليست بالمستوى المأمول، مؤكداً استعداد القطاع الخاص الكويتي للدخول بمشاريع استثمارية وتجارية في بنغلاديش في حال توافر البيئة المناسبة لذلك وتقديم دراسات الجدوى الخاصة بالمشاريع من قبل الجهات المعنية في بنغلاديش. مضيفاً ان القطاع الخاص الكويتي قد أنجز عدة مشاريع استثمارية نموذجية في شتى دول العالم ويمتلك الخبرة الواسعة التي تمكنه من الدخول في شراكات ناجحة مع الجانب البنغلاديشي، وقد أكد في نهاية حديثه أن الغرفة مستعدة لتسخير كافة إمكاناتها المتاحة في سبيل تحقيق الأهداف الستراتيجية المشتركة بين البلدين.

من جانبه أوضح الوزير ان الحكومة البنغلاديشية مهتمة باستقطاب القطاع الخاص بدول مجلس التعاون الخليجي لاسيما دولة الكويت للاستثمار بمشاريع ستراتيجية مع الجانب البنغلاديشي سواءً كانت مع الحكومة أو قطاع الأعمال، مشيراً إلى أن الكويت تعتبر مصدراً هاماً بالنسبة لبنغلاديش في استيراد المواد البتروكيماوية.