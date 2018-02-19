الغانم: نجدد العهد للمضي قدما في فريق الاصلاح

تلقى سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد رسالة تهنئة من رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وذلك بمناسبة الذكرى الثانية عشرة لتولي سموه ولاية العهد أعرب فيها عن فخره واعتزازه بهذه المناسبة السعيدة وبتهنئة صادقة ومعبرة منبعها قلب أبناء الكويت الى قلب سموه الكبير مقرونة بأسمى معاني الحب والوفاء والولاء مجددا العهد لسموه للمضي قدما في طريق الإصلاح والتقدم والازدهار الذي ينشده وطننا العزيز وشعبنا الوفي.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد رسالة شكر جوابيه لرئيس مجلس الامة مرزوق الغانم واخوانه أعضاء المجلس أعرب فيها سموه عن بالغ شكره وتقديره على هذه المشاعر الطيبة سائلا المولى عز وجل ان يسبغ عليهم وافر الصحة والعافية مقرونة بالتوفيق والسداد ولكويتنا الغالية وأهلها الاوفياء بالمزيد من الامن والتقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لسمو أمير البلاد .
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