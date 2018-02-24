الغانم هنأ نظيره الأستوني

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بعث رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم برقية تهنئة إلى رئيس البرلمان الأستوني إيكي نستور وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلاده.
الوزارة أبلغت معظم المعلمين المشمولين بانهاء الخدمات كتبت ـ رنا سالم: تأكيدا لما ن
أعلن ديوان الخدمة المدنية عن ترشيح دفعة جديدة للعمل لدى الجهات الحكومية اليوم وذل
تكليف الباحثين بخدمات أكثر من مدرسة وعجز في المناطق التعليمية وديوان الخدمة يرفض
– تفعيل لائحة النظام المدرسي للتعامل مع المشكلات الطلابية في المدارس بشكل تربو
كتب – محمد غانم: تنسق هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص مع الميزان