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الغانم هنأ نظيره الأستوني بعث رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم برقية تهنئة إلى رئيس البرلمان الأستوني إيكي نستور وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلاده.

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