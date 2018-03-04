عقد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في مكتبه أمس مباحثات رسمية مع رئيس مجلس النواب في العراق د.سليم الجبوري والوفد المرافق له بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.

جرى خلال المباحثات استعراض علاقات التعاون بين الكويت والعراق وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات لاسيما المتعلقة بالجانب البرلماني. وتطرقت المباحثات إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية بالإضافة إلى الإجراءات والخطوات اللازم اتخاذها لمواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة.

حضر المباحثات رئيس بعثة الشرف المرافقة النائب علي الدقباسي ورئيس لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية النائب حمد الهرشاني والنائبان عسكر العنزي والحميدي السبيعي وسفير الكويت لدى العراق سالم الزمانان والأمين العام لمجلس الأمة علام الكندري وسفير العراق لدى الكويت علاء الهاشمي. كما أقام الرئيس الغانم عقب المباحثات مأدبة غداء على شرف الضيف الزائر والوفد المرافق له في مبنى (صباح الأحمد) للأعضاء حضرها عدد من النواب. وكان رئيس مجلس النواب العراقي وصل والوفد المرافق له إلى البلاد اول من أمس السبت في زيارة رسمية تستغرق يومين.