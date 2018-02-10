* الوثيقة تدحض افتراءات ربط الإسلام والملسمين بالإرهاب ونتمنى ترجمتها على أرض الواقع

* الكويت وقفت بالمرصاد في جميع المحافل لكل من حاول تقليل دور السعودية تجاه الحجاج

* الدعم الكامل لمصر في حربها على الإرهاب فاستقرارها استقرار للعالم العربي والمنطقة

تعديلات النظام الأساسي للاتحاد البرلماني الدولي تمكننا من اتخاذ خطوات حاسمة تجاه إسرائيل

أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أهمية التنسيق بين البرلمانات العربية لنصرة قضاياها في المحافل الإقليمية والدولية، مشددا في ذات الوقت على ان تفشي ظاهرة الارهاب بات يهدد الدول والمجتمعات العربية.

وقال الغانم في تصريح للصحافيين عقب اختتام أعمال المؤتمر الثالث للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية الذي عقد بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة أمس: انه تم اتفاق بالإجماع على وثيقة عربية شاملة لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف سترفع إلى مجلس جامعة الدول العربية الـ 29 على مستوى القمة والذي سيعقد في السعودية في شهر مارس المقبل.

واعرب الغانم عن امله في أن تترجم هذه الوثيقة إلى أمور عملية وواقعية يستفيد منها الجميع لمكافحة الإرهاب بالشكل الصحيح، مشيرا إلى أن الوثيقة دحضت الافتراءات لكل من يحاول أن يربط الإسلام بالإرهاب أو المسلمين بالإرهاب.

وأشار في هذا الصدد إلى أن رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي غابرييلا بارون أكدت في كلمتها في المؤتمر إلى أن الإسلام دين السلام وأن الاتحاد الدولي يرفض أي إدعاءات بربط الإرهاب بالدين الإسلامي.

وشدد الغانم على أهمية الاجتماعات الدورية بين البرلمانات العربية سواء كإتحاد برلمان عربي أو برلمان عربي، مشيرا إلى أنه بالتنسيق سيتمكن الجميع من تحقيق الأهداف المرجوة والمطلوبة لتحقيق طموحات الشعوب العربية.

وردا على سؤال عن دور الكويت في مكافحة الإرهاب لكونها عضوة في مجلس الأمن الدولي أكد أن الكويت تلعب دورا مهما في التنسيق مع جميع الدول العربية، وأنها تبنت قبل أيام قليلة موضوع الإرهاب ليكون أولوية في مجلس الأمن.

وقال: “واضح جداً أن هناك تنسيقا عال المستوى بين الكويت وكل الدول العربية التي تمثلها في مجلس الأمن، بعضوية الكويت لا تخصها بل تخص كل الدول العربية”.

وردا على سؤال آخر بشأن العمليات الإرهابية التي تواجهها مصر، أكد الغانم على الدعم الكامل “لمصر العزيزة على قلوب العرب تجاه أي أعمال إرهابية تهدد استقرارها “مبينا أن استقرار مصر يعد استقرارا للعالم العربي أجمع.

وعلى صعيد متصل قال الغانم ان دعوة رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي غابرييلا بارون لحضور هذا المؤتمر وإلقاء كلمة والالتقاء برؤساء البرلمانات العربية “سيساعد بالتأكيد على تبني القضايا العربية في المحافل الدولية”.

وتطرق الى ان الاجتماع المغلق الذي حضره رؤساء البرلمانات العربية قبل انعقاد المؤتمر ولم يتضمنه البيان الختامي لكونه يتعلق بالاتحاد البرلماني العربي “شهد اتفاقا على تقديم البند الطارئ الإضافي في مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي المقبل بعنوان (أحقية الفلسطينيين بالقدس) والرجوع إلى الميثاق الدولي وقرارات منظمة الأمم المتحدة بهذا الشأن ليكون متماشيا مع الدعوات العالمية وليست فقط العربية والإسلامية تجاه إدانة اعتبار القدس عاصمة للكيان الصهيوني المغتصب”.

واعرب عن امله في ان يحظى البند الطاريء الذي سيتم تقديمه باغلبية ساحقة ليكون عنوان البند “تماما مثلما حصل معنا في اجتماع الاتحاد السابق في سان بترسبيرغ بإدراج البند الطارئ بشأن قضية الروهينغا”.

وأشار إلى ان الاجتماع المغلق لرؤساء البرلمانات العربية تطرق الى “التعديلات التي ستقدم على النظام الأساسي للاتحاد البرلماني الدولي ليمكننا من اتخاذ خطوات حاسمة تجاه انتهاكات الكنيست الصهيوني “.

وعلى صعيد آخر أشاد الغانم بمضامين البيان الختامي للمؤتمر الذي ثمن جهود المملكة العربية السعودية وما تقدمه لحجاج بيت الله الحرام موضحا “أن الكويت تحديدا إلى جانب العديد من الدول العربية وقفت بالمرصاد في المحافل الإقلمية والدولية لكل من حاول التقليل من دور المملكة وما تقوم به تجاه ضيوف الرحمن”.

وقال: “ان من يدعي بأن هناك تقصيراً من السعودية في هذا الجانب فإن واجبنا جميعا كدول عربية ومسلمة أن نتصدى له ويجب أن يكون الأخوة في المملكة هم آخر من يتصدى لهكذا أقوال أو أعمال “.

يذكر أن وفد الشعبة البرلمانية برئاسة رئيس المجلس مرزوق الغانم اختتم في وقت سابق مشاركته في أعمال أعمال المؤتمر الثالث للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية.

وضم وفد الشعبة البرلمانية المرافق للغانم كلا من وكيل الشعبة البرلمانية النائب راكان النصف وأمين سر الشعبة البرلمانية النائب الدكتور عودة الرويعي وعضو الشعبة البرلمانية النائب الحميدي السبيعي وأعضاء البرلمان العربي النواب علي الدقباسي وعسكر العنزي وخالد العتيبي.