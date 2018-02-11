الأعرجي: فرص واعدة في القطاعات النفطية وغير النفطية بضمانات دولية لحفظ حقوق المستثمرين الكويتيين

بدر: العراق بحاجة إلى أكثر من 4 ملايين وحدة سكنية واستثمارات سريعة بقطاعات الأغذية والصناعات الخفيفة

كتب – بلال بدر:

نظمت غرفة تجارة وصناعة الكويت جلسة حوارية للشركات الكويتية المشاركة في مؤتمر “استثمر في العراق” المقرر عقده اليوم بالتزامن مع مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق لتعريفها بالفرص الاستثمارية المتاحة في العراق.

وقال رئيس مجلس إدارة الغرفة علي ثنيان الغانم ان مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق يعد “مسارا جديدا ينطلق من منظور المستقبل ومصالحه ومقتضياته”، كما أنه تجربة غير مسبوقة في بناء العلاقات العربية-العربية وإعلانا وطنيا وإقليميا ودوليا عن عودة العراق الى استقراره.

وتمنى الغانم خلال لقائه بوفد نقابة الصحفيين العراقيين الذي يزور البلاد حاليا ان تعم وتزدهر هذه التجربة لتتم إعادة بناء العلاقات العربية-العربية كلها من هذا المنظور. وأضاف ان المؤتمر يحمل أبعادا تنموية عالمية تهدف إلى إعادة بناء دولة بحجم وامكانات ومعاناة العراق ما يبشر بنهاية قريبة لمرحلة عدم الاستقرار التي عانت منها المنطقة كلها طوال العقد الاخير على الأقل.

وذكر ان المؤتمر تأصيل لمنطلقات الدبلوماسية الكويتية المتمثلة في التعاون والسلام وتأكيدا لدور الكويت التنموي والحضاري، منوها بالتجربة القومية في اعتماد المنظور المستقبلي لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

ولفت إلى ان تخصيص اليوم الثاني لملتقى “استثمر في العراق” يعكس الاهتمام “الكبير” بمشاركة القطاع الخاص الدولي في مشاريع إعادة إعمار العراق، معربا عن اعتزاز الغرفة بالدور الملقى على عاتقها.

500 مشارك بالملتقى

وأشار الغانم الى ان عدد المشاركين من الشركات والأفراد في ملتقى “استثمر في العراق” والبالغ نحو 1850 شركة من 50 دولة ويمثلها 2300 شخص اضافة الى 500 مشارك من الافراد يعكس مدى اهمية مؤتمر إعادة إعمار العراق عالميا. واكد ان “زخم المشاركة العالمية يجب ألا ينسينا أن نجاح منتدى “استثمر في العراق” يعتمد في التحليل النهائي على نجاح العراق في إيجاد بيئة استثمارية جاذبة وآمنة ومستقرة وقدرته على تسويق مشاريعه والمشاركة الفاعلة لمواطنيه فيها”. ولفت الغانم الى انه “وقبل هذا كله ستبقى الحالة الامنية والوحدة الوطنية العراقية العاملان الاكثر اهمية وتأثيرا في اعادة اعمار العراق”.

وبين ان العلاقات التجارية بين البلدين لم تصل بعد الى مستواها السابق ولابد من عقد لقاءات عدة لتقويتها مشيرا الى مسؤولية غرفة تجارة وصناعة الكويت واتحاد الغرف التجارية العراقية تقضي بتحريك المساعي بهذا الاتجاه.

وحضر اللقاء الوكيل المساعد للاعلام الخارجي في وزارة الاعلام الكويتية فيصل المتلقم وامين سر جمعية الصحفيين الكويتية عدنان الراشد. ويلتقي وفد نقابة الصحفيين العراقيين الذي يزور البلاد حاليا عددا من المسؤولين الحكوميين وبعض المؤسسات المالية والإغاثية لبحث موضوع مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق. ويضم وفد نقابة الصحفيين العراقيين كلا من نقيب الصحفيين العراقيين ورئيس اتحاد الصحفيين العرب مؤيد اللامي ورئيس تحرير الوكالة الوطنية الأنباء (نينا) شفيق تركي ومدير قناة الرشيد علي بابان وامين سر نقابة الصحفيين العراقيين سعد خليل ومدير قناة العراقية علاء حطاب. ومن المقرر أن ينعقد مؤتمر إعادة إعمار العراق في الفترة من 12 الى 14 فبراير الحالي بمشاركة عدد من الدول المانحة والمنظمات الدولية والاقليمية وبرئاسة خمس جهات هي الاتحاد الاوروبي والعراق والكويت والأمم المتحدة والبنك الدولي.

تجربة عربية رائدة

وخلال الجلسة الحوارية التي نظمتها الغرفة أمس قالت عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت وفاء القطامي ان تنظيم المؤتمر الدولي لإعادة إعمار العراق يعد تكريسا لدور الكويت الاقليمي والعربي والدولي وتجربة عربية رائدة في بناء العلاقات العربية العربية من منظور المستقبل ومصالحه.

وأضافت القطامي في الجلسة التي ضمت رئيس اللجنة الوطنية لتشجيع الاستثمار العراقي سامي الأعرجي ومدير مكتب مؤسسة التمويل الدولية التابع للبنك الدولي زياد بدر ان تنظيم المؤتمر في الكويت ليس مجرد تعبئة تنموية عالمية فحسب وانما يمثل اعلان وطني واقليمي ودولي “على عودة مياه دجلة الى صفائها وتوزيع خيرها على الضفتين مما يبشر بإنتهاء مرحلة عدم الاسقرار وضعف اليقين في المنطقة كلها”.

وأوضحت ان أكثر من 1800 شركة و2000 شخصية اقتصادية يمثلون ما يزيد عن 50 دولة ستشارك في مؤتمر “استثمر في العراق” للتعرف على البيئة الاستثمارية في العراق.

وأشارت القطامي الى ان المؤتمر يهدف الى الاطلاع على المشاريع التنموية التي تمثل فرصا استثمارية جاذبة وواعدة في قطاعات الطاقة النقل والخدمات اللوجستية المقاولات والزراعة والصحة والتعليم.

وقالت: ان “الكويت تشعر باعتزاز كبير وبامتنان عميق إذ أتيحت لها فرصة المساهمة في تنظيم هذا الحدث الاستثنائي بالتعاون مع جهات كويتية وعراقية ودولية عديدة” معربة عن املها بنجاح المؤتمر وتحقيق اهدافه.

فرص استثمارية واعدة

من جهته أعرب سامي الأعرجي عن شكره لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح على دعوته ورعايته لمؤتمر إعادة إعمار العراق في الفترة من 12 وحتى 14 فبراير الحالي قائلا: إن العراق لديه فرصة استثمارية عالية بعد الحرب وهزيمة ما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية “داعش”.

وأضاف: أن هذه المرحلة التي يمر بها العراق تمثل فرصة نادرة لاستغلال ما يمتلكه من ثروات تحتاج إلى استثمارات بعوائد كبيرة وتهيئة لموارده خاصة غير النفطية في توجه الدولة نحو عصر ما بعد النفط وتقليل الاعتماد عليه. واعرب الاعرجي عن تطلعه للتعاون مع دولة الكويت للمساهمة في اعادة اعمار العراق ودخول المستثمرين فيه موضحا ان العراق يطرح فرصة استثمارية في مختلف المجال منها نفطية وغير النفطية مثل الصناعة والزراعة والسياحة والصحة والتعليم وغيرها.

ضمان حقوق المستثمرين

وأشار الى وجود ضمانات تحفظ حقوق المستثمرين عن طريق المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي اضافة الى الاتفاقيات الثنائية التي عقدها العراق مع عدد من الدول والتي تهدف الى حفظ حقوق المستثمر الاجنبي.

من جهته قال مدير مكتب مؤسسة التمويل الدولي زياد بدر ان المؤسسة تعطي القروض للقطاع الخاص والمستثمر كتشجيع للدخول في السوق العراقي، موضحا ان المؤسسة تعمل على تشجيع بيئة الاستثمار. واضاف ان المؤسسة تطلعت الى المستثمر العراقي الا انه توجد صعوبات في ذلك بسبب عدوم وجود دراسات جدوى متماسكة وقطاع مصرفي غير مهيأ لهذه المهمة مما شجع الاتجاه نحو المستثمر الاجنبي الذي سيجد فرص واعدة في السوق العراقي. واشار بدر الى وجود مشروعات شراكة مع القطاع الحكومي والتي تساهم في وجود ضمانات للمستثمر مستعرضا بهذا الخصوص عددا من الاستثمارات المتعددة في بعض المناطق العراقية والمطروحة ضمن الفرص الاستثمارية. واكد ان الوقت الحالي يمثل فرصة واعدة للاستثمار في العراق خاصة وان العراق بعد تحرره من الحرب اصبح يمثل احد اكبر مردودات الاستثمار في العالم من ناحية العوائد، مشيرا الى عدد من المشروعات في الصناعات الخفيفة والغذائية وغيرها.

الاستثمارات في أمان

من جهته وجه رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار د. سامي الأعرجي موجهاً شكره لصاحب السمو أمير البلاد والحكومة الكويتية والشعب الكويتي لإقامة هذا المؤتمر، ملقيا الضوء على عدد من الفرص الإستثمارية بقوله أنها تشمل مشروعات في القطاع الصناعي مثل الأسمنت، والبتروكيماويات ومحطات للكهرباء في محافظة صلاح الدين وتأهيل مطاري الموصل والناصرية وتطوير منطقة مقام النبي إبراهيم، وتأهيل الطرق لربط العراق بكل دول الجوار، وثلاثة مشاريع في قطاع السكك الحديدية، وبناء 25 ألف وحدة سكنية كبداية في كل محافظة بالإضافة غلى بناء مدينة كربلاء الجديدة وتطوير منطقة العتبات المقدسة، وبناء مستشفيات ومراكز صحية متطورة ومستشفيات جامعية وتطوير السايحة في منطقة شط العرب وإقامة مناطق إقتصادية وتطوير الصناعات الزراعية وبناء صوامع ومطاحن للحبوب.

وأشار إلى أن وجودهم في الكويت مرحلة أولى لإجتماعات على مستوى العالم للترويج لخطتنا العشرية، ونقول للمستثمرين الكويتيين تعالوا لتأخذوا حصة من هذه الكعكة بالطريقة التي ترغبونها.

وقال: نحن حديثي العهد بإقتصاديات السوق وما زلنا في مرحلة الإنتقال من الإقتصاد المركزي لإقتصاد السوق وما زال هناك بعض البيروقراطية، لكن لدينا خارطة طريق لإختراق جدار تلك البيروقراطية وهناك جدول زمني لذلك قام مجلس الوزراء العراقي بالتصويت عليه، وبموجب قرار مجلس الوزراء سيكون رئيس الوزراء العراقي متابع لقضايا الاستثمار.

وطمأن الأعرجي المستثمرين الكويتيين من أن استثماراتهم محفوظة وفقاً لقانون الإستثمار والعقد الإستثماري بالإضافة إلى أن العراق من أكثر الدول توقيعاً على الإتفاقيات الدولية التي تفصل في حال نشوب أي خلافات استثمارية.

فرص للمستثمرين الكويتيين

بدوره قال رئيس بعثة مؤسسة التمويل الدولية في العراق “ifc”، زياد بدر، أن أحد أكبر استثمارتنا بلغت نحو 400 مليون دولار مع زين العراق المملوكة لـ “زين الكويت”،و 205 مليون منها كانت من المؤسسة، و 195 مليون الأخرى كانت مع عدد كبير من المصارف”، ونوه إلى أن آخر استثمار للمؤسسة كان 375 مليون دولار في محطة الكهرباء بالسليمانية، مبينا أنهم استخدموا محطة السليمانية كضمان وتم استعمال المبلغ في محطة كهرباء بغداد.

وذكر إلى أن ما تعيشه العراق الآن من عمليات إعادة الإعمار التي أعلن رئيس الوزراء العراقي سوف تصل إلى 100 مليار دولار، تجعلها مكاناً مليء بالفرص الاستثمارية، لافتا إلى أن المستثمرين الكويتيين بخبرتهم لديهم مجال كبير للدخول للسوق العراقي في مجالات عديدة.

وبين أن المؤسسة هي ذراع البنك الدولي في العمل مع القطاع الخاص، مبيناً أن الأمر يتم من خلال الاستثمار المباشر أو منح قروض طويلة الأجل وأنواع أخرى من القروض من بينها “الإسلامية”.

مصرف عراقي خاص

ولفت إلى أن بداية عمل المؤسسة في العراق كان بعد مؤتمر مدريد، وكان أول استثمار لها مع بنك الكويت الوطني، من خلال الدخول سوياً للاستثمار في مصرف عراقي خاص، وكان أول استثمار أجنبي في مصرف عراقي خاص، وهو ما فتح الباب لعدد من المستثمرين للدخول في القطاع المصرفي العراقي، وخصوصاً وأن له دور أساسي في دعم القطاع الخاص.

ستراتيجيتنا في العراق ركزت بشكل عام على دعم القطاع غير النفطي، وذلك لدوره المتوقع في تنمية الاقتصاد العراقي، حيث ركزنا على تحسين الجو الاستثماري العام، وقطاعات بعينها في الاستثمار منها البنيى التحتية من خلال المواد الانشائية وكل ما له علاقة بعملية إعادة الإعمار.

وتركز المؤسسة خصوصاً على المستثمرين العراقيين للعمل معهم، وذلك نظراً لأنهم لا يتعاملون بلغة البنوك الكبرى، ما يعني أنه بحاجة إلى دعم من أجل الإعداد للمشروعات، ومن تجربتي الآن في العراق من بين كل 20 مشروع يأتي إلينا قد يكون هناك مشروع واحد ينتقل إلى المرحلة الثانية، فكنا بحاجة خلال عملنا بالعراق لنمسك بيد المستثمر العراقي لنساعده بالإعداد وتحضير المشروعات.

ويأتي ذلك إلى جانب تركيزنا على المستثمرين من دول الخليج والمستثمرين العراقيين المقيمين خارج العراق، وذلك من أجل جذب رؤوس الأموال التي غادرت العراق للعودة إليها مرة أخرى كأولوية، خصوصا وأن المستثمرين العراقيين ونظرائهم من المنطقة يفهمون المخاطر في العراق بصورة أكبر مقارنة بالمستثمرين الآخرين، ما يعني أن عملية تقييم المخاطر لديهم ستكون مختلفة.

ولفت بدر إلى امتداد الطاقة الاستثمارية للمؤسسة في العراق من أقصى الحدود الشمالية إلى مرفأ أم قصر، بحجم استثمارات بلغت قيمته نحو 1.2 مليار دولار، فيما يوجد استثمارات قيد التحضير بنحو 750 مليون دولار، ووفقاً للقطاعات تستحوذ البنى التحتية على الحصة الأكبر من استثمارات المؤسسة يليها قطاع الاتصالات ثم باقي القطاعات.

4 ملايين وحدة سكنية

وأفصح بدر عن مجالات الاستثمار المتاحة في العراق في القطاعات غير النفطية منها البناء والتشييد، إذ ان العراق بحاجة إلى أكثر من 4 ملايين وحدة سكنية، والصناعات الخفيفية، والصناعات الغذائية، كاشفا عن استثمارات جديدة في قطاع الاتصالات، مرجحا أن يتم نهاية الشهر اتفاق بقيمة 250 مليون دولار في القطاع.

وبشأن القطاع النفطي أشارإلى أن هناك تركيزاً على قضية الغاز خصوصاً، أن العراق بحاجة إليه لمحطات الكهرباء، كما أنها تحرق بحدود 2 مليار دولارغاز ما يتيح أمكانيات استثمار كبيرة في مجال تجميع الغاز الذي يتم حرقه حالياً، كذلك حاجة البلاد لعدد من المصافي ومد خطوط الأنابيب.

وفيما يخص استثمارات المؤسسة أوضح أنها تدخل في حدود الـ 20 في المئة للمشروعات الجديدة، و 25 في المئة للمشروعات قيد التوسع، منوها إلى أن حجم استثماراته البالغ 1.2 مليار دولار يعني أنه جذب نحو 5 مليار دولار استثمارات بالعراق، لايوجد من بينها أي استثمار غير مجدي.

وذكر أن قائمة استثمارات المؤسسة التي تضمنت 30 مليون دولار تم استثمارها في أول فندق 5 نجوم في العراق بأربيل، وشركة إماراتية عراقية تدير حوض الحاويات في مرفأ أم قصر، استثمرنا معها 135 مليون دولار.

وأكد أن المؤسسة يوجد لديها ذراع استشاري يركز على تحسين المناخ الاستثماري بالعراق، فهناك اتفاق بين المؤسسة وهيئة الاستثمار في شأن استراتيجية الاستثمار بالعراق ودعم الهيئة في ذلك الأمر، ناهيك عن تقليص فترة إصدار رخص البناء واتمامها أونلاين، فيما تعمل المؤسسة على نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي يحتاج إلى قصص نجاح، وفق مشاريع مجدية للمستثمرين، ناهيك عن اتفاقات حكومية ومع البنك المركزي العراقي لمساعدة القطاع المصرفي على رفع مستوى ادائها إلى مستوى مثيلاتها بالمنطقة.

التأمين ضد المخاطر

من جهتها، قالت مسؤول الاكتتاب في وكالة ضمان الاستثمار بالعراق، ليالي عابدين، إن عملياتهم تشجع على الاستثمار المباشر في الدول النامية، وتقدم خدمات التأمين ضد المخاطر السياسية ناهيك عن تعزيز الائتمان.

وحددت عابدين بعض الخدمات التأمينية التي تقدمها في العراق، وتتمثل في عدم قدرة المستثمر على التحويل من العملة المحلية إلى الأجنبية، ناهيك عن عمليات التأميم والمصادرة، انقطاع الأعمال نتيجة الاضطرابات السياسية التي قد تؤدي إلى توقف العمليات، وكذلك التأمين ضد الاخلال الحكومي بالعقود.

وذكرت أن الاستثمارات المباشرة من الضول الأعضاء في “ميجا” ستكون في شكل أسهم، أو قروض وضمانات قروض، وكذلك قروض لغير المساهمين، كما أن هناك نماذج أخرى للاستثمار كالمساعدة الفنية والعقود الإدارية ، وأصول الأوراق المالية وسندات أسواق المالموافقات الاقراض والامتيازات التجارية وموافقات الرخص.

ولفتت إلى القيمة المضافة التي تحققها خدماتها والتي تتمثل في الإدارة القوية، والتصنيف العالي والاستقرار المالي، وتخفيف المخاطر الاجتماعية والبيئية.