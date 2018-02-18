الغبار يوقف الملاحة البحرية في البصرة والأمطار تعطل الدوام

بغداد – الأناضول، أ ش أ: أعلن المتحدث باسم الموانئ العراقية أنمار الصافي أمس، أن حركة الملاحة البحرية في موانئ محافظة البصرة توقفت بسبب عاصفة غبار شديدة.

وقال الصافي إن “حركة الملاحة البحرية توقفت في جميع الموانئ في البصرة بسبب الأحوال الجوية (الغبار)، وانخفاض مدى الرؤية، وارتفاع الأمواج البحرية”.

وأضاف إن “عمليات الرسو والاقلاع للسفن توقفت بشكل تام في موانئ البصرة لحين تحسن الأحوال الجوية”.

من جهتها، أعلنت دائرة صحة البصرة في بيان، أمس، ارتفاع حصيلة حالات الاختناق إلى 75 حالة جراء موجة الغبار.

في سياق متصل، قررت ثلاث محافظات عراقية وهي ديالى (شرق) وصلاح الدين (شمال) والأنبار (غرب)، تعطيل الدوام الرسمي أمس، بسبب غزارة الأمطار وغرق غالبية الشوارع وصعوبة وصول طلبة الجامعات والمدارس والموظفين إلى أماكن دراستهم وعملهم.

واعتُبرت محافظة ديالى أكثر المحافظات تأثرا بكميات الأمطار الهاطلة، بسبب وصول كميات كبيرة من السيول المائية الآتية من الحدود العراقية – الإيرانية، إذ أعلنت المحافظة حالة الاستنفار القصوى.

وتسبب سوء الأحوال الجوية، بتأجيل عودة نحو خمسة آلاف نازح إلى منازلهم في ناحية السعدية شمال شرق المحافظة.