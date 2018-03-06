كتبت ـ مروة البحراوي:

أغلقت الهيئة العامة للغذاء والتغذية أحد المطابخ المركزية في محافظة الأحمدي وأتلفت 129 كيلوغراما من المواد الغذائية لعدم صلاحيتها للاستهلاك الادمي بمحافظة حولي، وحررت كذلك 98 محضرا مخالفة خلال الحملات التفتيشية التي شملت ثلاث محافظات .

وبين مدير إدارة التفتيش بمحافظة حولي علي الكندري ان الجولات التفتيشية التي نفذها مفتشو المحافظة في منطقتي حولي وميدان حولي اسفرت عن تحرير 88 محضر مخالفة منها 31 محضرا لقيام العامل بتداول الاغذية دون الحصول على شهادة صحية و31 لتشغيل العامل دون شهادة صحية.

من جانب اخر نفذ فريق متابعة تفتيش محافظة العاصمة جولة تفتيشية على مناطق شرق والقبلة والصالحية اسفرت عن تحرير 10 مخالفات وتوجيه 12 إنذارا وتعهدا، فيما أغلقت إدارة التفتيش محافظة الاحمدي في الهيئة احد المطابخ المركزية لمزاولتها العمل قبل الحصول على ترخيص.

من جهته، أوضح مراقب عام ‏محافظة الأحمدي جزا الديحاني أن الجولة التي نفذها فريق مركز محافظة الاحمدي على عدد من محلات بيع وتداول الأغذية في منطقتي ‏المهبولة والعقيلة تضمنت أيضا وقف 8 عمال عن العمل لحين اصدار شهادة صحية لهم بالاضافة الى تحرير مخالفة لعدم الالتزام بلوائح النظافة العامة فضلا عن توجيه 12 تنبيها لعدم توافر اشتراطات العامة الصحية وعدم تشغيل العامل من دون شهاده صحية.