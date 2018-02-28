كتبت – مروة البحراوي:

شدد رئيس مجلس الادارة مدير عام الهيئة العامة للغذاء والتغذية عيسى الكندري على ضرورة تقيد شركات بيع المواد الغذائية والمرطبات والمياه باللوائح المعمول بها في الهيئة خاصة القرار الوزاري رقم 25 لسنة 2017 بشأن لائحة التراخيص الصحية للهيئة العامة للغذاء والتغذية والقرار الإداري رقم 63 لسنة 2018 الصادر بتاريخ 28 يناير 2018 بشأن الاشتراطات الصحية الخاصة ببعض وسائل نقل المواد الغذائية.

وأكد الكندري أهمية التقيد بالاشتراطات الواردة ببعض وسائل النقل للمواد الغذائية خاصة فيما يتعلق بتبريد وسائل نقل وتوصيل تلك المواد الغذائية والمرطبات والمياه داعيا تلك الشركات الى تعديل أوضاعها خلال موعد أقصاه 1/5/2018 تجنبا للمخالفات التي سيتم تحريرها لمن لا يتقيد بما جاء في احكام تلك اللوائح.

من جهة أخرى، استكمالا لسلسلة الجولات التفتيشية التي تنفذها ادارة التفتيش بالهيئة العامة للغذاء والتغذية بالمحافظات المختلفة، قامت ادارة التفتيش في محافظة الاحمدي بجولة تفتيشية أمس على حراج سوق السمك وسوق بيع اللحوم، أسفرت عن تحرير 10 تعهدات واشعارا بوقف عامل عن العمل، بالاضافة إلى خمسة محاضر إتلاف اسماك غير صالحة للاستهلاك الادمي بمقدار 10 كيلو غرامات 600 غرام.

أوضح رئيس مركز الكوت خالد المياس ان كمية الاسماك التي تم اتلافها عبارة عن اسماك وحر بكمية ستة كيلو غرامات و300غرام واسماك قرقفان زنة 4 كيلو غرامات و300 غرام، مبينا ان التعهدات التي تم توزيعها على أصحاب البسطات غير الملتزمة بالاشتراطات تنوعت بين عدم الالتزام بالزي المقرر واشتراطات صحية واستغلال مساحة ونظافة شخصية وشهادات صحية.

وأكد المياس ان الجولة جاءت بناء على توصيات مدير ادارة التفتيش سعود الجلال، مشددا على ضرورة استمرار فريق العمل بتنفيذ الجولات التفتيشية المستمرة على اسواق اللحم وحراج السمك للتأكد من سلامتها للاستهلاك الادمي وتطبيق اللوائح والقرارات على المخالفين.

وفي سياق متصل، نفذ فريق مركز المباركية التابع لادارة تفتيش محافظة العاصمة بهيئة الغذاء جولة التفتيشية على كل من مناطق سوق المباركية والمرقاب والشرق والبقالات ومحلات العطارة، أسفرت عن تحرير ثلاث مخالفات واصدار 27 تعهدا لعدم التقيد بالاشتراطات.

وبين مراقب عام المركز عبدالله الصديقي ان عدد المخالفات التي تم تحريرها بلغت ثلاث مخالفات تمثلت في مخالفة عدم الالتزام بقواعد واشتراطات النظافة العامة أثناء العمل ومخالفة تداول الأغذية دون الحصول على شهادة صحية ومخالفة تشغيل العامل دون الحصول على شهادة صحية، فيما بلغ عدد الاشتراطات والتعهدات التي تم منحها لاصحاب المحلات 27 تعهداً جاء منها تعهد بأستخراج تصريح نقل مواد غذائية من الهيئة وتعهدي استخراج الشهادة الصحية من الجهة الاختصاص.

إتلاف 854 كيلو مواد غذائية غير الصالحة

اتلفت ادارة الاغذية المستوردة بالهيئة العامة للغذاء والتغذية 854 كيلو غراماً من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الادمي، تم ادخالها عن طريق ميناء الشويخ.

واوضح مدير ادارة الاغذية المستوردة علي الخنفور انه بعد الفحص الظاهري لاحدى الشحنات الواردة الى البلاد عبر ميناء الشويخ وتشمل مواد غذائية تتضمن جوز الهند والفواكه المشكلة، تبين عدم صلاحيتها للاستهلاك الادمي وذلك لعدم مطابقتها للمواصفات واحتوائها على العفن الظاهري.

وبين الخنفور انه تم اتلاف الكمية بالكامل باشرافة على عملية الاتلاف وبحضور كل من رئيس قسم الشويخ عامر العنزي ومشرف النوبة حسين بوعباس ومفتش أغذية أفراح المطيري والدكتور أحمد صادق من الإدارة.