كتبت – مروة البحراوي:

أعلن رئيس مجلس الإدارة مدير عام الهيئة العامة للغذاء والتغذية عيسى الكندري وقف بسطتين في سوق السمك في سوق شرق لعرضها اسماك فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الادمي، وتحرير ست مخالفات في منطقة اسوق المباركية تمثلت في مخالفتين للعمل من دون الحصول على شهادات صحية، ومخالفتين لتشغيل عمال قبل الحصول على شهادات صحية ومخالفتين لعدم التقيد بقواعد النظافة الشخصية لعدم ارتداء القفاز اثناء التعامل مع المواد الغذائية.

جاء ذلك في تصريح صحافي للكندري عقب الجولة التفقدية التي نفذتها الهيئة أمس على محلات بيع اللحوم في سوق السمك وعدد من المطاعم والمحلات بمنطقة سوق المباركية وسوق السمك بسوق شرق.

وأكد الكندري وجود بعض التداخلات في الاختصاصات بين الهيئة العامة للغذاء والتغذية والجهات الحكومية الاخرى، مشيرا الى ان الهيئة تعمل جاهدة في تجاه تدارك تلك التداخلات.

واوضح ان عملية مكافحة الباعة المتجولين يجب ان تتم بتكاتف جميع الجهات المعنية ممثلة في بلدية الكويت ووزارات الداخلية والتجارة والشؤون الاجتماعية والعمل وهيئة الغذاء، مبينا انه لا يمكن لأي جهة من تلك الجهات مكافحة الباعة المتجولين وحدها، وذلك من خلال تشكيل فريق مختص لمكافحتهم نظرا لوجود قانون لكل جهة لمحارب الباعة المتجولين.

وقال: انه بعد نقل جميع الاختصاصات المحددة بقانون انشاء الهيئة من الجهات الحكومية المعنية الى الهيئة باشرنا العمل في تنفيذ عمليات التفتيش والرقابة على المحلات التي تتداول المواد الغذائية، واليوم نحن في جولة في نطاق محافظة العاصمة التي لديها خمسة مراكز معنية بالتفتيش على الاغذية تم نقلها من بلدية الكويت الى الهيئة، وهذه الجولة التفقدية هي من الجولات التي قامت بها الهيئة في المحافظات الاخرى للاطلاع على سير عمل الهيئة وعلى اجراءات التفتيش التي يقوم بها المفتشون في الهيئة واسداء التوجيهات التي يجب اتباعها حال دخول المحلات بغرض التفتيش عليها من ابرزها التقيد بإرتداء الزي الرسمي الخاص بالهيئة وابراز هوية الضبطية القضائية والطلب من صاحب المحل ابراز بطاقة التفتيش على المحل التي من شانها حماية كل من صاحب المحل والمفتش، حيث يتم تدوين بيانات المفتش وكذلك والاجراءات المتخذة في عملية التفتيش على ذلك المحل حتى يتبين للمفتشين في جولاتهم اللاحقة على نفس المحل ما اتخذ من اجراءات سابقة حتى لا تتكرر المخالفات كي لا يظلم بها صاحب المحل، كما انها تعمل على تنظيم عمل المفتشين في عدم تكرار عملية التفتيش على المحل في اوقات متقاربة.

واوضح ان الجولات التفتيشية التي تنفذها الهيئة على محلات بيع المواد الغذائية تأتي في سبيل الاطلاع والتعرف على مدى تقيد اصحاب المحلات بالاشتراطات الصحية ومدى صحة وسلامة المواد الغذائية التي تباع للمستهلك، مشيرا الى ان الهدف من مشاركته بهذه الجولة يأتي في سبيل التعرف على المشاكل والعقبات التي يواجها المفتشين في العمل الميداني.