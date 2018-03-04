الغربللي يفوز بالجولة الاخيرة لـ”سوبر بايك” الإمارات

احرز متسابق نادي باسل الصباح للسيارات والدراجات النارية الكويتي فهد الغربللي المركز الاول في الجولة قبل الأخيرة من بطولة الإمارات للسوبر بايك فئة (600 سي سي) التي اختتمت فعالياتها اول من امس.

وقال الغربللي عقب فوزه مرتين على التوالي بالمركز الاول ان الجولة قبل الأخيرة من عمر البطولة شهدت منافسة حادة وتقارب شديد بالمستوى للظفر بأكثر عدد من النقاط مشيرا الى أنه استطاع ان يحصد المراكز الأولى بالرغم من قوة اداء المنافسين في السباق.

واعرب عن سعادته البالغة بالمستوى الذي قدمه في السباق ورفع اسم الكويت عاليا في هذه الفعالية الرياضية الإقليمية مؤكدا انه يتطلع بشدة للجولة الختامية للبطولة والتي ستقام اواخر الشهر الجاري.

واوضح ان الجولة النهائية ستشهد تحديد الفائز بالبطولة نظرا لتقارب نقاط الترتيب العام وعدم حسم السباق في الجولات السابقة.

وتوجه الغربللي بالشكر الى نادي باسل الصباح للسيارات والدراجات النارية.