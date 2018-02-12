الغرفة: تنظيم مؤتمر (إعمار العراق) يعكس دور الكويت المهم باستقرار المنطقة

قال مدير عام غرفة تجارة وصناعة الكويت رباح الرباح أمس ان تنظيم دولة الكويت لمؤتمر (اعادة اعمار العراق) يعكس دورها المهم وحرصها على العمل من اجل تحقيق امن واستقرار العراق والمنطقة بصورة عامة. وأكد الرباح لـ (كونا) ان حرص سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح على نجاح المؤتمر يعكس رؤية الكويت في ضرورة العمل على تحقيق التنمية في لدول المنطقة وشعوبها مضيفا ان هذا ما دأبت عليه الكويت طوال تاريخها.

وأضاف ان الغرفة تسهم بفعالية هذا المؤتمر عبر استضافتها مؤتمر (استثمر في العراق) الذي سينطلق غدا بمشاركة نحو 1850 جهة من 49 دولة للاطلاع على الفرص الاستثمارية في العراق والضمانات المقدمة للمستثمرين بمشاركة مؤسسات دولية منها البنك الدولي. واشار الى وجود ضمانات على الفرص الاستثمارية في العراق عبر مؤسسات دولية واقليمية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار ما يعطي تشجيعا اكبر للراغبين في الاستثمار في اعادة اعمار العراق.

ولفت الى ان مؤتمر (استثمر في العراق) سيعقد بحضور رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الذي سيلقي كلمة في المؤتمر مبينا ان المؤتمر سيستعرض الفرص الاستثمارية في العراق البالغ عددها نحو 157 فرصة استثمارية.

يذكر ان مؤتمر (استثمر في العراق) تنظمه الغرفة بالشراكة مع الهيئة الوطنية للاستثمار في العراق والبنك الدولي والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لطرح واستعراض فرص اسثتمارية في قطاعات البنى التحتية والطاقة والنقل والسكن وغيرها في العراق.

ويأتي هذا التنظيم ضمن فعاليات (مؤتمر الكويت الدولي لاعادة اعمار العراق) الذي يستمر ثلاثة ايام اذ تصل قيمة الاستثمارات المطروحة في مؤتمر (استثمر في العراق) الى حوالي 88 مليار دولار اميركي بدعم من البنك الدولي.