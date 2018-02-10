قال مدير عام غرفة التجارة والصناعة الكويتية رباح الرباح امس ان الغرفة ستعقد اليوم لقاء خاصا مع القطاع الخاص الكويتي لاطلاعه على الفرص الاستثمارية المتاحة في العراق والتي ستطرح في مؤتمر الكويت الدولي لاعادة اعمار والعراق.

واضاف الرباح في تصريح لـ (كونا) ان هذا اللقاء يسبق المؤتمر العام الذي تنظمه الغرفة بالتعاون مع الهيئة الوطنية للاستثمار في العراق والبنك الدولي والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية لعرض الفرص الاستثمارية في العراق بعنوان (استثمر في العراق).

واكد وجود تفاعل من القطاع الخاص الكويتي مع هذا اللقاء من خلال مشاركة 330 شركة كويتية تسعى للتعرف على ما هو معروض من فرص استثمارية موضحا ان الشركات الكويتية تمثل مختلف القطاعات من جهات استثمارية وبنوك ومقاولات وجهات مختصصة في مجال الطاقة.

واوضح الرباح ان الغرفة رأت انه من الانسب اطلاع القطاع الخاص الكويتي على ما سيطرح في مؤتمر (استثمر في العراق) قبل موعدة من خلال لقاء مشترك في مقر الغرفة للتعرف عن قرب على المشاريع الاستثمارية في العراق.

ومن المقرر ان تنظم غرفة تجارة وصناعة الكويت يوم الثلاثاء المقبل مؤتمر (استثمر في العراق) بمشاركة عدد كبير من الشركات الدولية تمثل 50 دولة اذ سيطرح فيه الجانب العراقي الفرص الاستثمارية المتاحة للقطاع الخاص.

ويأتي مؤتمر (استثمر في العراق) ضمن فعاليات مؤتمر الكويت الدولي لاعادة اعمار العراق الذي سيعقد من ال12 وحتى الـ 14 من فبراير الحالي اذ تصل قيمة الاستثمارات المطروحة حوالي 85 مليار دولار بدعم من البنك الدولي.

وسيعقد مؤتمرالكويت الدولي لاعادة اعمار العراق تحت رعاية سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح وسيتخلله عدد من الاجتماعات منها اجتماع خبراء المؤسسات التمويلية الوطنية والدولية ومنظمات مستثمري القطاع الخاص بالإضافة الى منظمات المجتمع المدني.

ثم سيعقب ذلك اجتماع آخر لوزراء الخارجية في اليوم الثالث برئاسة دولة الكويت مع جمهوريةالعراق بالمشاركة مع الاتحاد الاوروبي والامم المتحدة والبنك الدولي.

ويعتبر هذا المؤتمر هو الاول من نوعه اذ يأتي حرصا من دولة الكويت على تحقيق امن واستقرار العراق وما يمثله من انطلاقة تنموية لاعادةاعمار العراق وتحقيق للمشاركة الفعالة من قبل المجتمع الدولي بجميع قطاعاته سواء الحكومية او الصناديق السيادية او القطاع الخاص او مؤسسات المجتمع المدني الناشطة في المجال الاغاثي والتنموي.

ويهدف المؤتمر الى حشد التمويل من مختلف المصادر لمساعدة العراق على تلبية متطلبات اعادة الاعمار والتنمية.