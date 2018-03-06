كتب- محمد غانم :

اكدت وكيل وزارة الاشغال العامة المهندسة عواطف الغنيم ان مشروع خيطان الجنوبي في القطعتين 3و4 يسير وفقا للبرنامج الزمني الذي وضعناه والذي يتضمن الانتهاء من اعمال التصميم وتجهيز مستندات المناقصة الخاصة بخدمات المشروع في اكتوبر 2018 لتتم احالته الى الجهاز المركزي المناقصات العامة مشيرة الى ان اجراءات الطرح والترسية قد تستغرق من 9الى 12 شهراً يعقبها مدة تنفيذ عامين.

وقالت الغنيم في تصريح صحافي عقب لقائها بعدد من اهالي مشروع خيطان الجنوبي امس: ان الاجراءات السالفة متوقفة على ردود وزرات الخدمات وانتهائهم من التصاميم لاسيما ان هناك بعض العوائق الموجودة مثل وجود بعض المحلات وكيبلات ارضية تحت القسائم وتجري حاليا عملية رفع مساحي بالتعاون مع وزارة الكهرباء والماء ووزارة الاشغال العامة.

واشارت إلى ان وزارة الاشغال العامة ملتزمة بتنفيذ المشروع ولن يذهب الى جهة اخرى ما دام هناك تكليف من قبل مجلس الوزراء الموقر فستقوم الاشغال بطرح المشروع ضمن مناقصاتها التي تطرحها لمشاريعها موضحة ان المشروع يشمل مشاريع للطرق وانابيب مياه وشبكات نقل كهربائية وتوزيع وشبكة هاتف وصرف صحي الامر الذي يحتاج الى تنسيق مع باقي الوزرات.

واوضحت انه تم مخاطبة وزارة المالية على ان يكون المشروع ضمن ميزانية “2018/2019” حيث طلبت الهيئة العامة للبيئة عمل دراسة للمردود البيئي بالتعاون مع احد المكاتب الاستشارية وسوف نسعى الى الاستعانة باحد المكاتب المتخصصة خاصة اننا في مرحلة التصميم التي يقوم بها فريق من الوزارة ولم نكلف مكتب استشاري لتسريع وتيرة العمل في مرحلة التصميم الان وسنسعى الى توفير الاعتماد المالي الخاص بدراسة المردود البيئي.