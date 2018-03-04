* الإعلان عن الوظائف الإشرافية في “الأشغال” أبريل المقبل ولا إعفاءات للموظفين من البصمة

* توقيع عقد مبنى للداخلية بانتظار موافقة الجهات الرقابية على الاتفاقية الاستشارية

كتب – محمد غانم:

أكدت وكيل وزارة الاشغال العامة المهندسة عواطف الغنيم ان الاعلان عن الوظائف الاشرافية في الوزارة سيتم ابريل المقبل، معلنة عن جاهزية عقد مبنى المالية والادارية التابع لوزارة الداخلية للتوقيع بعد الموافقة على الاتفاقية الاستشارية.

وكشفت الغنيم في تصريحات للصحافيين على هامش افتتاح فعاليات اسبوع وحدة الوطن الثاني في وزارة الاشغال عن اجتماع سيعقد مطلع الاسبوع المقبل مع وزيرة الدولة لشؤون الاسكان وزيرة الدولة لشؤون الخدمات جنات بوشهري لوضع خطة عمل لحل المشكلة البيئية في مدينة صباح الاحمد السكنية.

وذكرت ان الزيارة الميدانية للوزيرة بوشهري ووزير الاشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية المهندس حسام الرومي إلى مدينة صباح الاحمد اول من امس برفقة وفد اعلامي كانت للوقوف على اسباب المشكلة البيئية وايجاد الحلول المناسبة لها”.

وأضافت ان سبب المشكلة يرجع الى وجود تجمعات مياه ناتجة عن مياه تحت سطح الارض وسحب المياه الجوفية من الآبار ومياه الصرف الصحي المعالجة ثلاثيا والتي لاتتجاوز 4300 الف متر مكعب، مؤكدا ان هناك اجراءات سيتم اتخاذها منها اغلاق الآبار واعمال أخرى ينفذها مقاول المؤسسة العامة للرعاية السكنية لايقاف المياه تحت السطح ونقلها الى اماكن بعيدة في حين ستنفذ وزارة الاشغال اجراءات منها توصيل عند مخرج مجرور الامطار الذي تجمع فيه مياه الصرف الصحي المعالج ومياه الامطار حاليا، حيث سيتم سحب المياه بتناكر لري الحزام الشجري بالتنسيق مع الهيئة العامة للزراعة.

وتابعت الغنيم من المقرر اجتماعنا مع وزيرة الدولة لشؤون الاسكان يوم الاحد المقبل ليكون هناك خطة عمل لكيفية ايصال مياه المجاري المعالجة الى خزانين منفذان من هذه الخزانات من خلال خطوط تتطلب انشاء محطة رفع لايصال المياه الى الخزانات، حيث يمكننا الاستفادة من هذه المياه في مجال الزراعة، لافتة الى انه سيتم خلال الاجتماع وضع برنامج زمني محدد للانتهاء من هذه الاعمال.

واوضحت الغنيم بأن لدى وزارة الاشغال عقد مهم خاص بمبنى الادارية والمالية التابع لوزارة الداخلية سيتم توقيعه بعد الحصول على موافقة الجهات الرقابية على الاتفاقية الاستشارية لهذا المشروع.

واشارت الى ان ديوان الخدمة المدنية يرسل لوزارة الاشغال ملاحظات وليست مخالفات ونقوم بدورنا بالرد على هذه الملاحظات سنويا ولله الحمد وزارة الاشغال من أقل الجهات التي تخالف تعليمات ديوان الخدمة المدنية.

وشددت على عدم وجود اي استثناءات او اعفاءات من البصمة لموظفين الاشغال ملتزمون بتعاميم ديوان الخدمة المدنية في هذا الصدد.

وأكدت ان لجنة شؤون الموظفين تزاول مهامها مشيرة الى انه تم تاجيل تسكين الوظائف الاشرافية حتى يتم اعتماد التقييم السنوي لموظفي الوزارة وسنعلن فتح الباب عن الوظائف الاشرافية في ابريل المقبل.

وذكرت الغنيم في كلمتها الافتتاحية لفعاليات اسبوع وحدة وطن ان افرح الكويت تتوالى باعيادها العيد الوطني وعيد التحرير كما تتوالى افراحها بانجازات ابنائها في مختلف المحالات معربة عن سعادتها بالاحتفال الذي يحسد معنى التاخي والوحدة بين العناصر القائمة على وحدة الوطن.

وأضافت نحن نجتمع سويا وزارة الاشغال العامة ووزارة الداخلية والادارة العامة للاطفاء والهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة للصناعة ووزارة التجارة والصناعة لنؤكد على اننا جميعا سواعد لوطن نحميه وننميه ونفتخر به.

واوضحت الغنيم بأن العناصر المشاركة في حفل وحدة وطن تمثل شريحة من شرائح الوطن العاملة على رفعته وسلامته وحمايته وهو الامر الذي يؤكد ان حاضر كويتنا الحبيبة بفضل الله تعالى قويا وسليما كما كان ماضيها وماسيكون عليه مستقبلها باذن الله متمنية للجميع التوفيق تحت قيادة ورعاية سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد وسمو ولي عهده الامين الشيخ نواف الاحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك.