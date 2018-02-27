د.حمود الحطاب

د. حمود الحطاب

هل تعتقدون بأن القوة التدميرية الهائلة التي صبها النظام السوري الغاصب على شعبه كانت معدة للشعب السوري؟ ابدا ابدا. إن هذه القوة التي توجهت رغم انفها الى غير هدفها المعدة له، قد توجهت اليه اجباريا ومن دون اختيار منها، فماذا أحكي أنا وماذا أقول؟

لقد كشف الربيع السوري ومن دون قصد منه، مؤامرة كبرى حاكتها الصفوية والنصيرية ضد العرب جميعا، وضد المسلمين الذين لايؤمنون بخزعبلاتهم ولا أفكارهم، التي صنعت من أجل تحطيم الاسلام الذي كسر تاج كسرى يوما ودمر عرشه وايوانه.

القوة التي يمتلكها النظام الفاشي العنصري النصيري في سورية لم تكن مخزنة للسوريين وحدهم، فلا تعجبوا من هذا فهي كانت مخزنة لنا كلنا من المحيط وإلى الخليج ،وكان ما حدث ويحدث في الغوطة بالأمس واليوم إنما هو الإجرام والعمل الذي اعدوه ليحدث عندنا في بلادنا جميعا، وليس في الغوطة وريف دمشف ودرعا، لقد كانوا يعدون البراميل المتفجرة ليفجروها في قلوبنا جميعا، وليمحونا من الوجود جميعا، ولكن، ولكن ياسادة وبالصدفة يكشف الربيع العربي السوري ومن دون قصد منه ما الذي تخبئه دولة البعث الميشلية العفلقية النصيرية والصفوية الحاقدة تجاهنا جميعا، من نوايا القتل والإبادة، ولكن مجريات الأمور كانت صخرة تعثر فيها المخطط الإجرامي بليل بهيم هذا المخطط الذي طوق العراق وسورية ولبنان واليمن خلسة في غياب العقل العربي، ساعيا لتطويق القرن الإفريقي كله أيضا ليتم محو الاسلام من الوجود.

لكن اطفال الغوطة ياعرب، لو تدركون ولو تفهمون، قد حموكم بصدورهم الطاهرة ودمائهم الزكية، لتفجر فيهم براميل الحقد، وليموتوا خنقا بغاز السارين دفاعا عنكم وانتم لاتشعرون وانتم ساهون لاهون في غيكم تعمهون. أطفال سورية يموتون من أجل أن تحيو أنتم، يموتون أمام موت الضمير العالمي وأمام شاشات كل تلفزيونات العالم،يتفرجون على مقتل الأطفال وهو يدخنون الماريجوانا ويشربون الجعة.

بوتين، سفير الأمم المجرمة ورسولها والمتحدث بلسانها، ومن تكليف رسمي منها يدافع عن النظام السوري العنصري وهو يبيد الشعب بغاز السارين وبالبراميل المتفجرة، وكل وسائل الحرب الممنوعة دوليا، قائلاً: إن الثوار قداستفزو النظام.

كاتب كويتي