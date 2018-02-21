كتبت – رنا سالم:

انتهت وزارة التربية من تدريب مسؤولي المناطق التعليمية على مشروع وثيقة التحسين المدرسي تمهيدا لتعميم المشروع على المدارس كافة في العام الدراسي المقبل, حيث اعلن مدير منطقة الجهراء التعليمية، ونائب رئيس فريق اطار التحسين المدرسي وليد الغيث عن انتهاء البرنامج التدريبي لمشروع اطار التحسين المدرسي والذي استمر لمدة ثمانية ايام، وقالت الغيث: ان البرنامج شمل 24 مدير شؤون تعليمية وموجهاً فنياً وموجهاً اول ومراقب مرحلة من المناطق التعليمية الست واستهدف تدريب المسؤولين في المناطق على التقييم الذاتي للادارات المدرسية تمهيدا لتعميم المشروع على جميع المدارس خلال العام الدراسي المقبل.

جاء ذلك في تصريح للصحافيين عقب ختام البرنامج التدريبي لمشروع اطار التحسين المدرسي والذي عقد في مدرسة الإسلام الابتدائية بنات اول من امس برئاسة الوكيل المساعد للتعليم العام فاطمة الكندري وبإشراف المفتشة التابعة لبريطانيا د. آنا ومستشاري الوكالة الدولية للتعليم في اسكتلندا د. مايك ود. كرس أكد ان التقييم الذاتي خطوة اولى في مشروع اطار التحسين المدرسي لرفع كفاءة المدارس عبر التعرف على مواطن الضعف والقوة في كل مدرسة من خلال متابعة المراقب والتواجيه والبنك الدولي لعملية التقييم، كما ان اشراك التواجيه مهم في عملية تنفيذ المنهج وهذا البرنامج مرن وهناك امكانية لتعديل النماذج الموحدة على جميع المناطق التعليمية إذا كانت هناك ملاحظات او اكتشاف لإضافات او نماذج افضل.

وأوضح الغيث أنهم حريصون على ان يكون البرنامج في صلب عمل مسؤولي المناطق، مشيرا الى ان هناك انتقادات لمشاريع سابقة بسبب انها لم تكن في صلب عمل المسؤولين الأساسية.

وأضاف ان البرنامج لاقى استحسانا من قبل المتدربين وسيتم خلال الفترة المقبلة نزول المسؤولين للميدان للاطلاع على تطبيق التقييم الذاتي للادارات المدرسية قبل تقييم المشروع في شهر مايو المقبل وهذه المدة ستمكن المسؤولين من ملاحظة وجود الأدلة في التقييم الذاتي للمدارس.

واشار الى ان الفترة المقبلة سيتم خلالها وضع دليل اجراءات لعمل كل من مراقب المرحلة والموجه الفني بدقة مما يجعل المهام محددة لكل مسؤول دون الالتفات لإجراءات أخرى غير مطلوبة فضلا عن تعرف مدير المدرسة على مسؤولياته وفي الفترة المقبلة سيتم تحديد دور ادارات الأنشطة والشؤون الإدارية والهندسية في دعم المشروع.

ولفت الغيث الى ان ادارة الشؤون الهندسية سيكون لها دور في توفير البيئة المدرسية المناسبة وتحديد دور الشؤون الإدارية في التأكد من الاستخدام الأمثل للموارد البشرية داخل المبنى المدرسي فضلا عن تحديد دور الاخصائيين النفسيين والاجتماعيين في حل مشكلات الطلبة داخل المدارس، مشيرا الى ان هناك تقييماً تجريبياً سيتم تطبيقه في شهر مارس المقبل بالتعاون مع لجنة مكونة من خبراء البنك الدولي والمراقبين للتعرف على اثر التدريب والتطبيق على الميدان التربوي ومدى التزام المدارس بالبرنامج ودقة عملها وتقويمه بالشكل المطلوب .

واضاف الغيث ان لجنة التسيير سوف تقيم المشروع واتخاذ قرار بشأن تعميم المشروع على جميع المدارس خلال العام الدراسي المقبل بعد التأكد من استيعاب الميدان التربوي والمشروع وامكانية التوسع فيه وذلك في اجتماع مع اللجنة خلال شهر مايو القادم لافتا الى ان اهمية هذا البرنامج تكمن في تمكين مراقبي المراحل من عملية التقييم الذاتي للمدارس.

من جانبها قالت مديرة الشؤون التعليمية في منطقة العاصمة ليلى الشريف ان المدربين الأساسيين العاملين في مشروع المدارس الفاعلة من مهامهم تدريب جميع مديري المدارس والهدف من البرنامج التدريبي هو تعزيز مشروع المدارس الفاعلية حيث خضع 24 مدربا اساسيا لدورات مكثفة وتدريب عال من قبل اعضاء البنك الدولي ومتخصصين في مشروع المدارس الفاعلة وحصلوا على شهادة معتمدة في المجالات الثمانية للمشروع.

واضافت الشريف، استقطبنا مجموعة اطلقنا عليها “المدربين الوطنيين” مكونة من 37 مدربا يخضعون حاليا لنفس تدريب المدربين الأساسيين السابقيين والخطوة المقبلة سيتم اخضاعهم لاختبار محايد وضع من قبل اعضاء في البنك الدولي ثم تحديد مقابلة لهم.

من جانبه قال مراقب المرحلة المتوسطة في منطقة العاصمة التعليمية علوي الظفيري: ان الدورة لاقت استحسانا من قبل المراقبين والموجهين واستطعنا من خلالها التعرف على طرق التقييم الذاتي والزيارات الميدانية للمدارس على مدار يومين.

من جانبها قالت الموجه الأول للرياضيات في منطقة الجهراء التعليمية دلال الحجرف ان الدورة تركزت على التقييم الذاتي للمدارس الفاعلة والتعرف على اهم مكونات القيادة والأدلة التي يتم من خلالها تقييم الأداء المدرسي.