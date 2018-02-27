الفائز بمشروع محكمة الأسرة تنازل لمقاول مقابل 5٪

خاص – “السياسة”:

طلبت وزارة الاشغال العامة من الجهاز المركزي للمناقصات العامة اتخاد الاجراءات اللازمة مع المناقص الفائز بمشروع مبنى محكمة الاسرة في محافظة العاصمة الذي تنازل عن المشروع لشركة اخرى مقابل 5 في المئة من قيمة المشروع.

وأوضحت مصادر مطلعة في الوزارة لـ “السياسة” أنها وجهت كتابا الى الجهاز المركزي بتاريخ 26 ديسمبر من العام الفائت اوضحت فيه ان تنازل الفائز بالمشروع لمناقص اخر يعد مخالفا للقوانين المعمول بها والمادتين 84 و85 من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016، لافتة الى ان مثل هذه العراقيل الاجرائية من شأنها تعطيل المشروع والتخلف عن الانتهاء منه خلال البرنامج الزمني المحدد له.

وبينت ان المشروع “مدرج على موازنة الدولة للعام المالي 2008 – 2009 كما يأتي ضمن مشاريع الوزارة التي تنفذها الاشغال لصالح وزارة العدل والتي تهدف للتوسع في إنشاء المحاكم المتخصصة للأسرة وتوفير الإدارات والمراكز التي يكون لها طابعا اجتماعيا وأسريا ولزيادة عدد الأماكن لمراكز متنوعة لمشروع إصلاح ذات البين”.