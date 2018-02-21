– الشركات العالمية ركزت على الارتقاء بالتعليم والاهتمام بالشباب

– لمياء آل سعود: مؤسسة الوليد الإنسانية قدمت خدماتها لـ 400 مليون شخص

كتب-فارس العبدان:

اكد وكيل وزارة التجارة والصناعة الدكتور خالد الفاضل ان وزارة التجارة والصناعة تولي اهمية كبرى لتشجيع الشركات والمؤسسات التي تتبنى برامج مجتمعية فاعلة مشيراً الى ان المسؤولية الاجتماعية ليست العمل الخيري فحسب, وانما عمل تنموي يترك اثراً واضحاً ومستداماً في المجتمع, وتعد الاستجابة لتبني مثل هذه البرامج من ابرز معايير نجاح الشركات في اي مكان وزمان.

وقال الفاضل في كلمته خلال افتتاح مؤتمر المسؤولية الاجتماعية صباح امس تحت رعاية وزيرة التجارة والصناعة خالد الروضان ان عددا كبيرا من الشركات العالمية دأبت على تقديم خدمات للمجتمع من خلال تعدد مساهماتها في مختلف الانشطة والبرامج ذات الطابع المجتمعي, حيث ركزت على الارتقاء بالتعليم والاهتمام بالشباب واللذين يعدان من اهم برامج المسؤولية الاجتماعية لما للتعليم من دور لا يستهان به في بناء اجيال واعية ومثقفة ومنفتحة على المجتمعات الحديثة.

واضاف الفاضل ان الشركات الكويتية ذات العلامات التجارية العالمية لعبت دوراً لا يستهان به في تقديم خدمات انسانية للمجتمع منذ ان اصبحت المسؤولية الاجتماعية خياراً ستراتيجيا تستثمره الشركات الناجحة لتحقيق اهدافها من حيث حجم الايرادات والارباح والتميز التجاري بالاضافة الى التركيز على جودة المنتجات والخدمات ليكون ذلك نهجاً واضحاً بإتجاه التنمية المستدامة والاستثمار طويل المدى.

واوضح ان مجلس الاعمال العالمي للتنمية المستدامة اشار الى ان المسؤولية الاجتماعية هي انها الالتزام المستمر من قبل شركات الاعمال بالتصرف اخلاقياً, والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية, والعمل على تحسين نوعية الظروف المعيشية للقوى العاملة وعائلاتهم, لذا فإن قطاع الاعمال عليه ان ينهض بدوره الفعال وان يخرج من الدائرة الضيقة المحصورة بتحقيق الارباح الى دور اوسع واشمل للمجتمع، وهنا يأتي دور مثل هذه المؤتمرات.

ومن جهتها قالت الامين العام لمؤسسة الوليد الانسانية الاميرة لمياء أل سعود: تعودنا في البلاد العربية على مفهوم خاطئ وهو ان دائماً الاعمال الانسانية هي عبارة عن الصدقات المالية او الطعام او الكساء ولكن التخطيط والتميز والتفكير في مجالات جديدة لخدمة الناس تعتبر من اهم المميزات التي يجب التفكير فيها.

وقالت في كلمتها اننا في المؤسسة دائماً نطمح لإحداث التغيير المجتمعي الايجابي عن طريق استثمارات بالموارد والفرص والشراكات المتميزة نوعاً ما، ونحن نعمل تحت ادارة الامير الوليد بن طلال وهو غني عن التعريف كرجل اعمال ومستثمر عالمي, حيث اننا تعلمنا منه الكثير في المؤسسة.

واوضحت اننا نعمل منذ 37 سنة في اكثر من 160 دولة ولنا الشرف في خدمة 400 مليون مستفيد حول العالم, وفي العام الماضي كان مجموع المستفيدين 206 ملايين حيث يجب ان نعلم كيف نصل الى هؤلاء الاشخاص.

واضافت انه منذ عام 2016 اخذت المؤسسة اتجاها جديدا وهو كيفية الاستفادة من الشركات التابعة “للمملكة القابضة” ولكن دائماً هناك خطأ في التفكير ان المؤسسة هي الذراع الانساني او الخيري للمملكة القابضة وهذا خطأ، هي مؤسسة مستقلة بذاتها وتعمل تحت ستراتيجيات مختلفة تماماً، وليس شرط ان الامير الوليد بن طلال يعمل في اي دولة بالعالم يجب ان نجد مشاريع بها، ولكن لو كانت هناك حاجة تجدناً متواجدين دائماً.

وقالت: كلنا نعرف ان المرأة السعودية مدعومة” وسوف تقود السيارة خلال الاشهر المقبلة وهناك اشياء كثيرة تغيرت في بلادنا تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، واخذنا هذه الفرصة بعد 24 ساعة من القرار السامي لقيادة المرأة، حيث ان “المملكة القابضة” كانت قبل شهر استثمرت في شركة كريم، وقمنا بأول مبادرة من مؤسسة انسانية بتبرعنا بـ 200 سيارة تابعة لاحدى البرامج لدينا بتوفير 1000 سيارة و1000 مسكن للأكثر احتياجاً من الشباب او العوائل السعودية، وتبرعنا بمئتي سيارة للمعاقين واصحاب الهمم بحيث يتم تجهيز السيارات لهم.

واشارت الى ان من الشراكات التي نفخر بها هي مع الحرفيات الحريصات الحريصين على التراث، وبالفعل تم المشاركة مع عدد من الشركات وبعنا بما قيمته مليونين و500 الف ريال لصالح الحرفيات السعوديات.

ومن جهته قال رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر جمال عمران ان المؤتمر يعقد للعام الثالث على التوالي بعدما شهدت الاعوام السابقة نجاحاً كبيراّ كون موضوعاته تتناغم ومسؤولية الحكومات والشركات وحرصهما على تبني فعاليات تفيد المجتمع ككل.

ولفت الى ان المؤتمر يشهد تنوعاً ملفتاً لموضوعات مهمة وحيوية يقدمها نخبة من المتحدثين الاكفاء والخبرات في مجال المسؤولية الاجتماعية على مستوى الدول الخليجية والعربية.