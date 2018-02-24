نيودلهي – رويترز : قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح إن الخطوة المقبلة التي قد تخفف القيود على إنتاج النفط ستكون في 2019، مؤكدا أن أسواق النفط تستعيد توازنها، وإنه يتوقع استمرار تراجع المخزونات هذا العام.

وتوقع الفالح الذي قام بزيارة للهند استمرت يومين أن يكون القرار بشأن تمديد خفض إنتاج أوبك في أوائل 2019، موضحا انه يريد إطارا دائما يجمع المنتجين داخل وخارج أوبك، كما يرحب بتعاون روسيا مع أوبك.

كما اعتبر وزير الطاقة أن زيادة إنتاج النفط الصخري الأميركي محل ترحيب مؤكدا ان السوق قادر على استيعاب إنتاج النفط الأميركي. وقال إن السعودية تبقي على صادرات النفط أدنى من 7 ملايين برميل يوميا من يناير إلى مارس.

وكشف الفالح عن تطلعه إلى إبرام اتفاقات إمداد للمصافي الهندية في إطار اتفاقات شراء حصة، موضحا أن حجم سوق النفط في الهند يقدر بنحو 8 ملايين برميل يوميا.

واعتبر الفالح أن الفترة الحالية، “تتسم بضعف الطلب بسبب العوامل الموسمية. المصافي تخضع لأعمال صيانة والطلب الاستهلاكي منخفض لكن البيانات تتحدث عن نفسها”، مشيرا الى ان “الكثير من المؤسسات وثق انخفاض المخزونات وأعتقد أن ذلك سيستمر في 2018″، معبرا عن أمله بأن تستقر الأسواق.

وارتفعت أسعار النفط اول من امس إلى أعلى مستوياتها في أكثر من أسبوعين بدعم من إغلاق حقل الفيل الليبي وتصريحات مثيرة للتفاؤل من السعودية بشأن الجهود التي تقودها أوبك لتقليص المخزون العالمي من خلال تقييد الإنتاج تؤتي ثمارها.

وينتج حقل الفيل 70 ألف برميل من الخام يوميا. ويصل إنتاج ليبيا عضو منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إلى نحو مليون برميل يوميا على الرغم من أنه ما زال متقلبا بسبب الاضطرابات.

وقلص النفط مكاسبه بعدما قالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة إن عدد منصات الحفر في الولايات المتحدة ارتفع للأسبوع الخامس على التوالي إلى 799 منصة.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الخميس الماضي أن مخزونات الخام الأمريكية هبطت على نحو غير متوقع بمقدار 1.6 مليون برميل الأسبوع الماضي.

كما أظهرت البيانات أن صادرات الخام الأمريكية قفزت إلى ما يزيد قليلا على مليوني برميل يوميا مقتربة من مستوى قياسي مرتفع عند 2.1 مليون برميل يوميا سجلته في أكتوبر.