الشارقة- سوزان ناصر:

توج فريق نادي الفتاة الكويتي بالميدالية الفضية لكرة الطاولة في ختام منافسات البطولة التي أقيمت أمس على صالة نادي الشارقة الرياضي للمرأة، فرع الحزانة، ضمن فعاليات النسخة الرابعة لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات.

وحل الفتاة بالمركز الثاني برصيد تسع نقاط من الفوز بأربعة لقاءات وخسارة وحيدة امام فريق مؤتة الأردني، الذي واصل تألقه ونجح في حسم اللقب بفوزه بالمباراة الختامية للبطولة على حساب فريق جيبوتي بنتيجة (3/0) ليحقق العلامة الكاملة برصيد عشر نقاط وبلا أي خسارة بمشواره، حيث مثل الفريق البطل اللاعبات براء محمد وسوار يوسف، وتيماء يوسف، بقيادة والدهم المدرب يوسف الاسعد.

واكتفى فريق البحرين البحريني بالمركز الثالث برصيد ثماني نقاط، يليه رابعاً فريق نادي الشارقة الرياضي للمرأة، برصيد سبع نقاط، فيما جاء بالمركز الخامس فريق جدة الاخضر السعودي برصيد ست نقاط.

وتنطلق صباح اليوم منافسات بطولة الزوجي التي تشهد مشاركة ثماني فرق حيث يتواجه كلّ من البحرين والسعودية، والكويت مع الإمارات البلد المستضيف، والأردن مع الإمارات، والكويت مع البحرين، في تمام الساعة العاشرة صباحاً اليوم، فيما تقام بالفترة المسائية منافسات بطولة الفردي والتي تشهد مشاركة 17 لاعبة، لتختتم منافسات بطولتي الزوجي والفردي مساء غد يعقبها التتويج للفائزين الثلاثة الاوائل ببطولة الفرق والزوجي والفردي.

تألق كويتي في القوى

اما منافسات ألعاب القوى ، المقامة على أرضية مضمار وميدان نادي الثقة للمعاقين بالشارقة، بمشاركة لاعبات إحدى عشر ناديا من 11 دولة، فحققت الكويتية أمل الرومي المركز الثالث بزمن (2٫20٫02) ق لتنال البرونزية في سباق 800 متر، وانتزعت زميلتها لولوة عسكر العسكر من نادي الفتاة الرياضي بزمن (20٫12٫73) ق في سباق 5000 متر.

واسفرت نتائج المنافسات اليوم الأول على صعيد منافسات جري 100 متر، عن فوز العداءة هاجر سعد العميري، من نادي البسيتين البحريني بزمن وقدره (12٫25) ثانية بالميدالية الذهبية، لتحلّ العمانية مزون العلوية بالمركز الثاني وتخطف الفضية بزمن (12٫54) ثانية، فيما حصدت البرونزية البحرينية زينب عبد الحسين بزمن (13٫30) ثانية.

وعلى صعيد منافسات الجري 400 م، فازت العداءة الجزائرية شيماء ونيس بالمركز الأول بعد أن قطعت زمن (59٫09) ثانيةلتنال ذهبية السباق، بينما حلّت بالمركز الثاني وحصدت الميدالية الفضية مواطنتها صبرينة حسين بزمن (1٫01٫00) ق، ولتكتفي لاعبة نادي البسيتين البحريني ايسوما جوزفين بالمركز الثالث والبرونزية بزمن (1٫02٫13)ق.

وفازت البحرينية مارتا هيرباتويوتا من نادي البسيتين بذهبية 800 م جري بزمن (2٫09٫84) ق،كما نالت الجزائرية نبيلة سيفي الميدالية الفضية بزمن (2٫16٫00) ق بينما فازت العداءة الجزائرية عبير رفاس بذهبية 5000م جري بزمن وقدره (17٫50٫63) ق فيما نالت الفضية البحرينية فطومة جوار جيبسي بزمن (17٫53٫79) ق.

وضمن منافسات سباق تتابع 4&100 م، أحرز فريق البسيتين البحريني ذهبية سباق عدو بزمن (50٫89) ثانية، فيما حل وصيفا فريق الجمعية الرياضية للأمن الوطني الجزائري بزمن (51٫04) ثانية، وحصد الفضية فريق الخابور الرياضي العماني ليكتفي بالمركز الثالث وبرونزية المنافسة قاطعاً السباق بزمن (52٫47) ثانية.

وفي منافسات الميدان بسباق رمي الرمح فازت المصرية رضا عادل أحمد من نادي بورفؤاد بالمركز الأول بتسجيلها لمسافة (36٫80) م وتنال الذهبية، وحلت بالمركز الثاني اللاعبة هبة العاصمية من نادي الخابور العماني بتحقيقها لمسافة (33٫38) م ونالت لاعبة نادي الشارقة الرياضي للمرأة حنان ابراهيم سعيد الميدالية البرونزية بتحقيقها لمسافة (27٫72) م.

وفازت اللاعبة الجزائرية كوثر سلمى بذهبية الوثب الطويل بمسافة (5٫10) م وفيما نالت الميدالية الفضية المصرية أسماء محمد بمسافة (4٫82) م ونالت العمانية المنجي خديجة الميدالية البرونزية بمسافة (4٫64) م.

وفي ختام المنافسات قام ضيوف البطولة بتتويج وتكريم الفرق واللاعبات الفائزات الثلاثة الأوائل بكل سباق بالميداليات الذهبية والفضية والبرونزية، هذا وتختتم منافسات البطولة مساء اليوم بسباقي دفع الجلة وتتابع 4&400 م عدو.

خسارة طائرة الفتاة امام صحار

في منافسات الكرة الطائرة، انتزع صحار العماني ثلاثة نقاط غالية بفوزه الصعب على فريق الفتاة الكويتي 3-1 في اللقاء الذي جمع بينهما اول من امس على صالة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة.

وجاءت البداية متكافئة حيث كان التعادل سيد الموقف منذ البداية 2-2 حتى نجح صحار في حسم الشوط الاول لمصلحته 25 – 22 بعد اداء قوي من الفريقين،

وفي شوط اللعب الثاني كان فريق الفتاة ندا قويا بفضل التحضير الجيد امام الشبكة لينجح في حسم النتيجة لمصلحته 25- 18، ونجحت سيدات صحار في حسم النتيجة لمصلحتهن بالشوط الثالث والرابع 25 – 18، و 2- 24.