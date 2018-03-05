“الفتوى” تفتح باب التقدم لوظيفة “محام ب”

أعلن رئيس ادارة الفتوى والتشريع المستشار صلاح المسعد امس فتح باب التقدم للتعيين بوظيفة (محام ب) لدى الادارة عن طريق موقعها الالكتروني في الفترة من الـ8 الى الـ29 من شهر مارس الجاري.

وقال المستشار المسعد في تصريح إلى “كونا” انه يشترط على من يتقدم لشغل الوظيفة ان يكون كويتي الجنسية محمود السيرة حسن السمعة وان لا يكون محكوما عليه سابقا بعقوبة مقيدة للحرية او تمت ادانته تاديبيا او جزائيا في جريمة مخلة بالشرف والامانة.

واضاف انه من الشروط ايضا ان يكون المتقدم حاصلا على اجازة في الحقوق بتقدير عام لا يقل عن جيد من جامعة الكويت او من جامعة اخرى معترف بها ومعادلة طبقا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن قبل التقدم لشغل الوظيفة. واوضح انه من الشروط كذلك الا يزيد عمر المتقدم عن 28 عاما في تاريخ اخر يوم لتقديم الطلبات وان يجتاز الاختبار التحريري الذي يعد من قبل لجنة الاختيار المشكلة لهذا الغرض بالتنسيق مع معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية وان يجتاز المقابلة الشخصية التي تجرى من قبل اللجنة.

وتابع “كما يشترط الا يكون المتقدم قد سبق له العمل في الحكومة او المؤسسات او الهيئات العامة او احدى الشركات المملوكة بالكامل للدولة او التي تسهم فيها بنسبة 25 في المئة من راس مالها بصورة مباشرة او غير مباشرة”.

ودعا الذين تنطبق عليهم الشروط الى تقديم طلباتهم خلال المهلة المحددة عن طريق موقع الادارة الالكتروني Www.fatwa.gov.kw مؤكدا انه لن يتم قبول اي طلب يقدم بغير طريق الموقع المذكور.