الفحيحيل يصطدم باليرموك في قمة «الأولى» اليوم

كتب- ناصر الفضلي:

يشهد ستاد عبدالله الخليفة في السادسة والربع من مساء اليوم مواجهة قوية تجمع الفحيحيل متصدر دوري الدرجة الاولى لكرة القدم مع اليرموك صاحب المركز الثالث ب17 نقطة وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من المسابقة، ويلعب في اللقاء الثاني بنفس التوقيت الصليبيخات ثالث الترتيب ب17 نقطة مع الشباب الخامس ب13 نقطة على ملعب الاخير في مواجهة لاتقل اهمية عن الاولى، اما المباراة الثالثة فتجمع برقان الرابع ب16 نقطة مع خيطان متذيل الترتيب ب6 نقاط على ستاد ناصر العصيمي .

وتطفو مواجهة الفحيحيل مع اليرموك على السطح من بين المباريات الثلاثة لاعتبارات منها ان تحقيق الاشاوس للفوز يعني ابتعادهم في الصدارة وتوسيع الفارق الى سبعة نقاط عن الثاني، اما انتصار اليرامكة فيقصل الفارق الى نقطة واحدة وبالتالي اشتعال المنافسة على صدارة الترتيب.

ويملك الاسباني فيرنانديز مدرب الفحيحيل حلولا هجومية لحسم النتيجة في صالح فريقه ابرزها المحترفين معتز المهدي وصامويل ومحمد اوال وباسيرو بامبا اضافة الى المهاجم المتالق سالم الهاجري صاحب الهاتريك الاخير لفريقه في شباك الشباب.

على الجانب الاخر يعول البرازيلي جاسينير داسيلفا مدرب اليرموك على حالة التجانس التي يمر بها فريقه مع تحركات خط وسطه بقيادة المغربي وسام الادريسي وعذبي شهاب وناصر الفيلكاوي وعلي عبدالله لتمرير الكرات الى الثنائي الخطير يوسف نجف والمحترف العاجي جاكو.