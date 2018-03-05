الفحيحيل يطلب حكماً خليجياً لمواجهة برقان

كتب ناصر الفضلي:

خاطب مجلس ادارة نادي الفحيحيل لجنة التسوية في اتحاد كرة القدم بكتاب رسمي تضمن طلب الاستعانة بحكم خليجي لادارة مباراة الاشاوس امام برقان الخميس المقبل على ستاد الشباب في الجولة الخامسة عشرة من بطولة دوري الدرجة الاولى.

وكان الفحيحيل طالب اتحاد اللعبة في وقت سابق الاستعانة بحكم لادارة مباراته المؤجلة امام الشباب واسفرت عن فوزه بأربعة اهداف مقابل هدفين ، حيث تم اسناد المهمة للدولي البحريني علي السماهيجي، علما ان اللجنة اصدرت قرارا يجيز الاستعانة بحكام من الخارج عدد مباراتين لكل فريق خلال ما تبقى من استحقاقات محلية في الموسم الكري على ان يتحمل النادي التكاليف المالية المتعلقة باستقدام الحكام الاجانب .

ويمر الفحيحيل بحالة فنية عالية وضعته في صدارة دوري الدرجة الاولى برصيد 25 نقطة بعد فوزه الاخير على اليرموك باربعة اهداف مقابل هدفين بفارق 6 نقاط امام برقان صاحب المركز الثاني ، فيما تحتل ثلاثة فرق المركز الثالث برصيد 18 نقطة وهي الشباب واليرموك والصليبيخات ، بينما يأتي الساحل سادسا ب9 نقاط وخيطان متذيلا الترتيب ب6 نقاط.