الفحيحيل يلتقي الصليبيخات لمواصلة صدارة “الاولى”

يسعى الفحيحيل الى مواصلة دوري الدرجة الاولى لكرة القدم عندما يلتقي الصليبيخات في السادسة وعشر دقائق من مساء اليوم على ستاد ناصر العصيمي ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من البطولة ، فيما يلعب بنفس التوقيت في اللقاء الثاني اليرموك الرابع ب11 نقطة مع خيطان متذيل الترتيب ب5 نقاط على ملعب عبدالله الخليفة ويستضيف الشباب خامس الترتيب ب10 نقاط فريق الساحل السادس ب6 نقاط في المواجهة الثالثة.

ويدخل الفحيحيل لقاء الليلة في صدارة الترتيب برصيد 17 نقطة، علما ان له مباراة مؤجلة من الجولة الثامنة امام الشباب من المقرر ان تقام في التاسع عشر من الشهر الجاري.

على الجانب الاخر يلعب الصليبيخات المباراة برصيد 13 ويسعى الى مواصلة صحوته الاخيرة منذ انطلاقة القسم الثاني للاقتراب أكثر من الصدارة واحتلال المركز الثاني بالتساوي مع برقان الغائب عن منافسات الجولة.