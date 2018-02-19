الفحيحيل يهزم الشباب ويعزز صدارة “الأولى”

واصل الفحيحيل عروضة القوية في الدرجة الاولى حيث تغلب على الشباب بأربعة اهداف مقابل هدفين في المباراة المؤجلة من الجولة التاسعة لبطولة دوري الدرجة الاولى والتي جمعتهما مساء امس على ستاد التضامن.

وسجل اهداف الاشاوس سالم الهاجري ثلاثة اهداف ” هاتريك ” والمحترف معتز المهدي هدفاً، في حين احرز للشباب هدفيه المحترف ليما، وبهذه النتيجة رفع الفحيحيل رصيده الى ٢١ نقطة في الصدارة وبفارق خمس نقاط امام برقان صاحب المركز الثاني في حين تجمد رصيد الخاسر عند ١٣ نقطة في المركز الخامس.

وجاءت المباراة سريعة من الجانبين وشهدت اهدار العديد من الفرص السهلة السانحة للتسجيل طوال الشوطين ضاعت من اقدام المهاجمين.

يذكر ان لجنة التسوية المكلفة بادارة اتحاد كرة القدم قد قررت الاستعانة بالحكم البحريني علي السماهيجي لادارة المباراة المؤجلة بسبب قرار الحكم عمار اشكناني نظرا لعدم وجود رجال الامن وسيارة الاسعاف في ملعب اللقاء ستاد نادي الشباب.