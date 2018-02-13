الفروق والمراتب في السيمنار العلمي وثمار أطروحات البحوث والدراسات

محمد جمعة عبد الهادي موسى

محمد جمعة عبد الهادي موسى

يرقى «السيمنار العلمي» إلى مرتبة مكانة مرموقة, باعتباره نافذة جادة وجليلة, تكثُر بها فوائد البحوث، وتتباين فيها منافع الدراسات, من حيث هي الفكرة والمنهج، فترصد بعمق الحركة العلمية بكل مقوماتها في مختلف التخصصات الدقيقة، والسيمنار يتناول في عمومه «محاضرة موضوعية علمية متخصصة», يُدلف عنوانها ومادة موضوعها إلى مجتمع البحث العلمي, ويراعي فيها غاية الدقة البحثية والعلمية, وفيها أيضًا يجلس كبار الأساتذة والعلماء وطلبة العلم للنظر في الأطرواحات العلمية المميزة، وما تحمله من ذخائر فكرية طيبة, ولذا يمكن اعتبار «السيمنار العلمي» أنه أحد أهم أنشطة الحياة العلمية الحاضرة, العظيمة النفع، بل يعد من أجدر مجالس الإشهار العلمي والفكري إن صح التعبير, لاسيما أنه يجلس فيها طلبة العلم, ليستمعوا إلى أحدث ما تم التوصل إليه من أفكار ودراسات, صيغت بدقة وإلمام كبيرين، كما يجدون فيه إحاطة مهمة يستفد منها جميع الحضور بشكل عام، وطلبة الدراسات العليا بوجه خاص, لما يتوخاه من اختيار الموضوع بشكل جدي من حيث العمق، وعدم السطحية والإعداد العلمي الجيد من خلال الإطلاع وقراءة أحدث الأبحاث والكتب، فضلا عن ترتيب عرضه على جمهور المستفيدين, وهو يعني ضمنيًا ان الموضوع المقدم وقف عليه المسؤولون كمحكمين له قبل عرضه.

وهنالك نوعان من السيمنار العلمي، الأول: مجلس يعقده القسم وفق التخصص لاستقبال مقترحات طلبة الدراسات العليا, لتقديم أطروحاتهم العلمية (الماجستير والدكتوراة)، وفيه يجلس الطالب المتقدم بأطروحته ليتلو أمام الحضور من الأساتذة الكبار والمتخصصين بالقسم ملخصًا وافيًا عن موضوعه المتقدم به لتسجيل درجته العلمية المشار إليها, والتي يلزم قبل إدلافه لها أن تكون جديدة، فحال السيمنار العلمي لا يقبل غير ذلك، وخاصة أنه يشارك فيه كافة الأساتذة، الذين يطلعون مسبقًا على محتوى الموضوع (المقترح البحثي)، ويدونوا تعليقاتهم وملاحظاتهم على المقترح المقدم، حتى يتم مواجهة الطالب بها، وكثيرًا ما يجمع السيمنار على الموافقة على الموضوع المقترح مسبقًا، خلال اطلاعهم عليه قبل انعقاد السيمنار، وإذا كانت هنالك ملاحظات أوردوها في النسخ التي وزعها الطالب عليهم قبيل الانعقاد، فيأخذها منهم، ويعدل ما يمكن تعديله، ثم يعتمدها رئيس جلسة السيمنار (رئيس القسم). هذه في الغالب إجراءات السيمنار التي يسبقها موافقة المشرف المقترح مبدئيًا ليشرف على الطالب، الذي يمكث يدقق ويعدل في مقترحه الذي قدمه للسيمنار قبل طرحه فعليًا.

وفي هذا النوع من السيمنار العلمي يعرض الطالب فكرته بعمق مقدمًا برهانًا ساطعًا على جديته وأمانته وقدراته العلمية ومؤهلاته, وأدواته التي ستتجلى في دراسته المقدمة، في ضوء معرفته بمادة الموضوع، ومصادره، ولغاته، فهو غير بعيد عن تطبيق جل ما يمكن تطبيقه من أدوات البحث فيه أطروحته، ولا سيما أنه خلده يظل مشغولا طوال انعقاد السيمنار الذي جالس فيه الكبار من الأساتذة أصبح مرهونًا بالموافقة على التسجيل، وإن كان ذلك هو بداية النهاية لإتمام تسجيل موضوعه بكل شغف واستطاعة، يعاونه في ذلك المشرف الذي تم تأكيد اسمه وتقرير إشرافه على الطالب, والذي في أحيانًا قليلة قد يختار هو نفسه المشرف للإشراف على رسالته.

أما النوع الثاني من السيمنار العلمي، فهو الذي يعقد لطرح محاضرات بحثية يحاضر فيها الأساتذة المختصون، وهو مستقل عن النوع السابق في بعض الأقسام، وليس مستقلا في البعض الأخر، في حين أيضًا يضع أقسام الكليات وقتًا وتاريخًا معينًا لهذا السيمنار وهو ما يمثله عناية الأساتذة بالجامعات بقيمته وأهميته، بينما البعض الأخر أيضًا، لا يهتم بتوقيتاته، ولربما لم يعقد أو يأخذ وقتًا طويلا دونما انعقاد، وهو ما يعتبر أحد سلبيات بعض أقسام الكليات داخل بعض الجامعات، وليس جميعها. فهنالك سيمنار التاريخ الذي أسسه «الدكتور سيد علي» بكلية التربية جامعة عين شمس على سبيل المثال، وهو يعقد بشكل منظم. ويعد هذا السيمنار من أهم الأنواع دونما شك ففيه يتجلى حرص الكلية على تنمية مهارات طلاب الدراسات العليا والباحثين، وإطلاعهم على ما هو جديد فى مجال البحث العلمي، وكيفية إعداده وفق القواعد والنظم الحديثة.

أيضا هنالك سيمنارات متخصصة, كتلك التي تعقدها الجمعية المصرية للدراسات التاريخية، وهي تعقد سيمنارات متنوعة وفق التخصص العلمي، وتناقش فيه قضايا مهمة، وهو يعد نافذة في غاية الأهمية بما تبرزه من أحدث الدراسات، والأعمال العلمية التي يستفاد بها في كثير من الأحيان وبشكل مباشر طلبة الدراسات العليا. ناهيك بالقيمة العلمية للموضوع ومصادره، وسبق تناوله من عدمه، وهو ما يفتح أفاق جديدة للخروج بعناوين وبحوث تثري الحياة العلمية، وترمم الصورة إن صح التعبير لكثير من جوانبها المتعددة في التخصصات المختلفة.

ومن المفارقات أن هنالك بعض السيمنارات يقتصر فيها الحضور على الطالب المتقدم باطروحته البحثية، والأساتذة المتخصصين، بما يشكله من جلسة مغلقة ومناقشة محدودة بينه وبين أساتذته، ربما حرصًا على سرية الموضوع حتى يتم التسجيل المقترح، وإن لم يكن مبررًا كافيًا فمحضر السيمنار الذي عقده القسم يسجل فيه اسم الطالب وعنوان موضوعه، ومن ثم فليس بمقدور أحد تناوله بعد تسجيله في محضر السيمنار، وإن كان في مقدور أحد تسجيله وتطبيقه قبله، وهو أمر قد يمثل غاية التبرير. وفي أحيان أخرى تتيح أقسام أخرى فرصة حضور الطلبة على جميع تخصصاتهم المختلفة، وهو ما يثري الاستفادة الحقة من انعقاد هذا السيمنار، والمرجو أن تلتزم الأقسام بانعقاده بشكل دوري منتظم، فضلا عن ترتيب حضور الطلبة إليه، فضلا عن مناقشة هذه الأفكار والأطروحات التي هي مقدمة في شكل أطروحة علمية للتسجيل، وأخرى مقدمة للطرح والمناقشة، وتلاقح الأفكار وصناعة الفكر بالنقد البناء, لما تمثله من سُبل للوعي العلمي والثقافي.

ومن ناحية أخرى, يرفع السيمنار العلمي من مكانة الجامعة وقيمتها بلا شك باعتبارها أجل وأعلى منصة علمية على مستوى البحث العلمي والأكاديمي, دونما منازع، وترتفع قيمة كل جامعة بجهود أبنائها الممثلة فيما يقدمونه من أعمال علمية بحثية وفكرية، تسهم بشكل مباشر وغير مباشر في نشاط الحركة العلمية، ولا يقف هذا عند حد المحاضرات التي تلقى للطلبة الجامعيين فحسب، بل وما تذخر به مراكزها من مقومات وقدراته علمية طيبة ممثلا في إنتاجها العلمي، هذا بالإضافة إلى أطروحاتها العلمية المستمرة، المواكبة للعصر.

باحث دكتوراة في التاريخ الإسلامي