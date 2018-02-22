الفريج: الانتهاء من 12″ربطة” على شبكة المياه لمشاريع للسكنية و”الطرق”

كتب- محمد غانم:

أكد وكيل وزارة الكهرباء والماء المساعد لتشغيل وصيانة المياه بوزارة الكهرباء والماء المهندس خليفة الفريج أن الوزارة وبالتعاون مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية والهيئة العامة للطرق والنقل البري انتهت من عمل ١٢ “ربطة” على الشبكة العامة للمياه العذبة، وذلك لعدة مشاريع في الأسبوع الحالي منها ٩ ربطات لمشروع إسكان الوفرة القائم على مرحلتين حيث استغرقت كل مرحلة ٨ ساعات من إغلاق الشبكة وربطها بالخطوط الجديدة.

وذكر الفريج في تصريح صحافي أمس انه تم الانتهاء يومي السبت والأحد الماضيين من ربط خطوط مياه لمشروعين من مشاريع الهيئة العامة للطرق والنقل البري بشبكة مياه جديدة بإلغاء بعض الربطات والخطوط وعمل (٣) ربطات جديدة، لافتاً إلى أن العمل بالربطات استغرق في ٨ ساعات لعقد إنشاء وصيانة طرق وممرات علوية وصرف صحي ومجاري وأمطار بالإضافة إلى خدمات أخرى بشارع جمال عبدالناصر، فضلا عن (٨) ساعات أخرى لعقد رقم (٢٢٣) إنشاء وإنجاز وصيانة الدائري ٥ و٦ السريع.

وأفاد الفريج بأن الوزارة تقوم بتسهيل أعمال المشاريع القائمة في الدولة والمتعلقة بشبكة المياه العذبة بإيقاف الشبكة وتفريغها وعمل الربطات اللازمة من قبل مقاولي المشاريع المطلوبة للجهات الحكومية المشرفة عليها وربط المشاريع الحديثة معها.

وأعرب عن شكر الوزارة للهيئة العامة للرعاية السكنية والهيئة العامة للطرق والنقل البري ومقاوليهم لتعاونهم، شاكراً في الوقت ذاته المستهلكين على تعاونهم في تلك الفترات وذلك للمصلحة العامة.