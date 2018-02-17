* دورة تدريبية قريبة لضباط الصف ممن أمضوا 15 عاماً ويحملون الثانوية لترقيتهم إلى رتبة ملازم

* آليات الإطفاء ومعداتها من الأحدث عالمياً وسرعة الاستجابة للبلاغات 4 دقائق

* أكاديمية الكويت لعلوم الإطفاء ترى النور خلال ثلاث سنوات وبدأنا بمشروع قانون جديد

كتب – منيف نايف:

أعلن مدير الادارة العامة للاطفاء الفريق خالد المكراد البدء في دراسة حصول ضباط الصف ممن أمضوا 15 عاما في الادارة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة على رتبة ملازم بعد اتمام دورة لهم وانطباق الشروط عليهم لتطوير العنصر البشري وكونهم من ضباط الصف الاقدمية في الادارة.

وأضاف الفريق المكراد ان عدد الحرائق المفتعلة التي شهدتها البلاد العام الماضي بلغ 392 منها 20 حريقاً احيلت الى النيابة العامة وذلك بعد تقديم المتضررين من هذه الحرائق قضايا بشانها، لافتا الى ان وحدة التحقيق في الادارة العامة للإطفاء قادرة على كشف نوع الحريق ان كان بفعل فاعل او عدمه وتعلن عن الحرائق الكبرى المفتعلة بكل شفافية ووضوح.

وذكر المكراد ان سرعة الاستجابة للبلاغات بلغت من 4 الى 7 دقائق ما لم يكن هناك عائق وهي السرعة العالمية للوصول الى تلك البلاغات لافتا بالوقت نفسه ان الادارة العامة للاطفاء قامت بتطوير الياتها واصبحت تلك الاليات الاحدث في العالم.

ولفت الى ان الادارة العامة للإطفاء تعمل على مقترح بإنشاء قانون جديد للإطفاء في ظل التطوير العمراني الذي تشهده البلاد وخصوصا ان القانون القديم مضى عليه اكثر من اربعة عقود وكشف عن تفاصيل أخرى في التالي:

\ ما اهم الانجازات التي حققتها الادارة العامة للإطفاء؟

– انعكس الدعم اللا محدود الذي حظيت به الادارة العامة للإطفاء من القيادة السياسية العليا والحكومة ومجلس الامة والتشجيع من المواطنين والمقيمين على تطوير خدمة الانقاذ للجمهور، بالاضافة إلى ان الادارة طورت آلياتها واصبحت من احدث الاليات في العالم، ناهيك عن التدريب الذي يحصل عليه رجل الاطفاء، حيث يعد من التدريبات الاحدث في العالم للتعامل مع كافة الحوادث، اضافة الى ان رجل الاطفاء اصبح يتمتع بكفاءة عالية واثبت تلك الكفاءة من خلال التعامل مع حرائق كبرى شهدتها البلاد.

\ ما الخطط المستقبلية للإدارة العامة للإطفاء؟

– في الادارة العامة للإطفاء لنا رؤية واضحة اضافة إلى خطة ستراتيجة للسنوات الخمس المقبلة، حيث نعمل على تخفيض فترة الاستجابة للحوادث، وتطوير العنصر البشري وهذه الخطة تتضمن محاور متعددة منها انشاء مراكز جديدة او تطوير مركز اعداد رجال الاطفاء وتحويله الى اكاديمية الكويت لعلوم الاطفاء للعناية بتدريب العنصر البشري اضافة الى تطوير معداتنا والياتنا لتواكب التطور العالمي في مجال عمليات الانقاذ.

\ كم سرعة الاستجابة للبلاغات؟

– سرعة الاستجابة الدولية تقارن بين 4 و 7 دقائق والان نعمل من خلال انشاء المراكز الجديدة على ان تكون بهذا المتوسط وتمكنا من الوصول الى البلاغات في غضون 4 دقائق ما لم يكن هناك عائق في اغلاق الطريق امام اليات الاطفاء ونعمل على ارسال اكثر من مركز لاغلبية الحوادث حتى نتفادى التأخير في الوصول الى البلاغ.

ضباط الصف

\ ماذا عن دورة ضباط الصف الاقدمية؟

– بالنسبة لزملائنا ضباط الصف الحاصلين على الثانوية العامة اجاز القانون للادارة العامة للإطفاء متى ما ارتأت مصلحة العمل ان يتم ترقيتهم لرتبة ملازم على ان يتم اجراء دورة لهم بعد انطباق الشروط اللازمة عليهم ونؤكد على تطوير العنصر البشري وتشجيع رجال الاطفاء بما لا يخل بمصلحة العمل ونعمل قريبا على دراسة اقامة دورة لضباط الصف الاقدمية الحاصلين على الثانوية العامة شريطة ان تكون مدة خدمتهم 15 عاما حسب ما تسمح به القوانين، وهذه الدورة ستكون في مركز اعداد رجال الاطفاء وبعدها يتخرج برتبة ملازم.

\ هل هناك مزايا ومكافآت مالية جديدة لرجال الإطفاء؟

– يحظى جهاز الاطفاء بدعم لا محدود من الحكومة وهو ما شجعنا على العمل لمقترح انشاء قانون جديد للإدارة العامة للإطفاء الذي اصبح حاجة ملحة حيث ان القانون الحالي مضى عليه اربعة عقود واصبح انشاء قانون جديد للإطفاء مهماً جدا بعد التطور العمراني الكبير الذي حصل في الدولة وكذلك التطور في الادارة العامة للإطفاء ومن خلال هذا القانون المقترح سوف يعود بالفائدة على جميع العاملين في الادارة العامة للاطفاء، ونأمل بعد الموافقة على مشروع القانون ان يعود بالفائدة على اخواني رجال الاطفاء ويعطي صلاحيات اوسع لقطاع الوقاية للقيام بدوره في الرقابة على المنشآت حيث نرى ان القانون الحالي لا يأتي بالمطلوب في اعطاء المخالفات والتفتيش.

أكاديمية الإطفاء

\ الى اين وصلت اكاديمية الكويت لعلوم الاطفاء؟

– المشروع أخذ خطواته وانتهينا من المرحلة الاولى من اعداد الدراسة والمناهج ونعمل على المرحلة الثانية باعتماد التصاميم وانشاء المباني وتدريب العاملين ويعتبر من مشاريع خطة التنمية في الدولة.

\ ومتى تكون هذه الاكاديمية؟

– تقريبا بعد ثلاث سنوات ترى النور.

\ وبالنسبة لنادي ضباط الاطفاء؟

– وجود ناد لرجال الاطفاء مطلب مستحق، نعمل في الادارة العامة للإطفاء بالتعاون مع الاخوان في بلدية الكويت على توفير ارض بمكان مناسب لانشائه اسوة بزملائنا في الجهات العسكرية الاخرى، ويحظى هذا الموضوع باهتمام شخصي من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء انس الصالح بالتنسيق مع وزير البلدية حسام الرومي ومدير البلدية المهندس احمد المنفوحي ولا يفوتني ان اتقدم بالشكر إلى وزير البلدية ومدير البلدية المهندس احمد المنفوحي على تعاونهم في هذا الجانب.

\ هل بالامكان مشاركة العنصر الاطفائي في مجال المكافحة؟

– دور الاطفائيات في الوقت الحالي على العمل في قطاع الوقاية للقيام بعمليات الرقابة والتفتيش برتبة رقيب اطفاء، ونؤكد على نجاح التجربة في هذا المجال ويوجد حاليا دورة مقامة لمفتشات اطفاء وقاية بالتنسيق مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي واكاديمية سعدالعبدالله للعلوم الامنية.

50 إلى 60 بلاغاً

\ كم بلاغاً يتم التعامل معها يوميا؟

– ما بين 50 و60 بلاغاً سواء حادث حريق او انقاذاً او خدمات عامة، ورجال الاطفاء قادرون على التعامل مع كافة البلاغات على اكمل وجه.

\ هل هناك نقص في مراكز الاطفاء؟

– لا نعاني حاليا من نقص في العنصر البشري ومراكزنا لديها الطاقة الاستيعابية من العنصر البشري للقيام بالمهام الموناطة بهم.

\ في ظل انشاء مناطق سكنية جديدة هل هناك مراكز اطفاء جديدة؟

– لدينا مركز موقت سينشأ خلال شهر في منطقة سعدالعبدالله لحين الانتهاء من بناء المركز الدائم ولدينا مركز في مدينة صباح الاحمد ومركز في مدينة جابر الاحمد ومركز في مدينة صباح الاحمد البحرية وخططنا مع الهيئة العامة للإسكان لإنشاء مراكز للإطفاء حسب المناطق السكنية الجديدة.

\ متى يتم اجراء تمرين شامل؟

– التمرين الشامل سيقام للسنة الرابعة على التوالي بدعم وحضور من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء انس الصالح والهدف منه العمل على توحيد الجهود وتنسيقها بين جهات الطوارئ في الدولة للتعامل مع سيناريو حوادث وكوارث كبرى، وانطلاقا من ايمان الادارة العامة للاطفاء بوجود القدرات على التمرين نعمل على وضع اجراءات وضوابط ملزمة للجميع للتحرك من غرف العمليات التابعة لهذه الوزارات لحسن التعامل مع اي حادث حيث ان الادارة العامة للاطفاء بما انها من الجهات الاولى المستجيبة لهذه الحوادث لا يمكن القيام بعملها بمفردها بعيداً عن تلك الجهات.

نبحث دخول العنصر النسائي كـ ” ضباط ” في الاطفاء

قال الفريق خالد المكراد اننا نبحث دخول العنصر النسائي كـ ” ضباط ” في الادارة العامة للأطفاء ، موضحا الى ان عملها الحالي مقتصر في قطاع الوقاية مراقبة تفتيش وتعمل في الموقع الذي يتطلب وجودها .

الاشادات الاميرية … وسام فخر واعتزاز

أعرب الفريق خالد المكراد عن اعتزازه وفخره ببرقيات الاشادة التي تلقتها الادارة العامة للإطفاء من سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد ورئيس مجلس الامه مرزوق الغانم وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء انس الصالح خلال مكافحة الحرائق الضخمة التي شهدتها البلاد العام الماضي مؤكدا بان هذه الاشادات محل وسام فخر على صدور جميع الاطفائيين وان هؤلاء الرجال قادرين على حماية الارواح والممتلكات من اي اخطار لا قدر الله .

اتخاذ الاجراءات بحق المسؤولين عن وصول آلية غير مجهرة لحريق كبير

أكد الفريق خالد المكراد الى ان الادارة العامة للاطفاء فتحت تحقيقا موسعا مع المدير والمسؤولين على حادثة وصول الية اطفاء الى موقع حريق مركبة في منطقة كبد وهي غير جاهزة للتعامل مع البلاغ ، موضحا الى ان هناك آلية ثانية قد وصلت الى الموقع بعد نصف دقيقة من وصول الالية الاولى وتعاملت مع الحريق لافتا الى ان حوادث حريق المركبات في العام الماضي بلغ نحو 1375 وعندما يكون قصور في حادث واحد بالية اطفاء فهذا الامر طبيعي ، لكن في الوقت نفسه لن نسمح بهذا القصور واتخذنا الاجراءات اللازمه حيال كل مسؤول تسبب في وصول الالية دون تجهيزها قبل انطلاقها.