يوسف عبدالكريم الزنكوي

يوسف عبدالكريم الزنكوي

ليعذرني عزيزي القارئ إذا ما ذكرته بجزئية صغيرة من مقالة كتبتها قبل فترة من الزمن عن مفهوم الفساد في السويد، الدولة التي احتلت المرتبة الأولى بين دول العالم لخلوها من الفساد، وذلك للمقارنة بين مفهوم الفساد هناك، وبين مفهوم الفساد عندنا. هم في السويد يتعاملون مع الفساد بحساسية مفرطة ومثيرة للدهشة والإعجاب في نفس الوقت، فمثلا وزيرة الثقافة السويدية سيسيليا كيلو أمضت في منصبها أسبوعا واحدا فقط لتقدم بعدها استقالتها، بسبب شكوى حكومية ضدها لعدم سدادها رسوم اشتراك تلفزيون سنوي يبلغ 200 دولار أميركي أو ما يعادل 60 دينارا كويتيا فقط.

ووزيرة ثانية اسمها (مونا سالين) التي تقلدت خلال 22 سنة مناصب وزارية عدة من بينها منصب نائب رئيس الوزراء، قدمت استقالتها هي الأخرى بسبب 50 دولاراً أميركيا أو ما يعادل 15 ديناراً فقط، كانت قيمة بنزين اضطرت أن تملأ به خزان سيارتها مستخدمة البطاقة الذكية الحكومية بدلا من استخدام بطاقة الائتمان الخاصة بها، والتي كانت قد نسيتها في البيت، وقد أعادت المبلغ في اليوم التالي ثم قدمت استقالتها فورا، لأن القانون السويدي أدانها معتبرا هذا التصرف استغلالا للمال العام. كما استقالت وزيرة التجارة في السويد من منصبها الوزاري ومن عضوية البرلمان، بسبب كثرة الانتقادات الموجهة إليها لتوظيفها خادمة من دون أن تبلغ السلطات الضريبية.

لاحظ حجم الأموال التي اتهم بسببها أو الجرائم التي ارتكبها كبار مسؤولي الدولة في السويد، بينما عندنا يحصل كبار المسؤولين على بلاوي، منها على سبيل المثال لا الحصر مئات الآلاف من الدنانير كتعديل وضع وعلاوات بالآلاف وسيارات وتلفونات مجانية كل سنة وغيرها من النثريات والمميزات المالية، ثم بعد كل هذا يتسببون بخسائر للدولة بعشرات الملايين، إن لم تكن بمئات الملايين من الدنانير من المال العام، ثم بكل بساطة لا يتحركون من كراسيهم الوثيرة ولا يعترفون بالخطأ الجسيم وكأنهم ما ارتكبوا أي جرم في حق هذا الوطن. وأفضل اعتذار ممكن أن يقدمه مسؤول كويتي للشعب عبر وسائل الإعلام هو أن يقول إنه يتحمل مسؤولية أخطائه من دون أن يقدم استقالته تاركا مكانه، ودون أن يحاسبه أحد.

ديوان المحاسبة له دور في كشف الفساد الإداري والمالي عندنا، إذ لا يمر علينا شهر واحد إلا وكان لديوان المحاسبة نصيب من أخبار وسائل الإعلام عموما والصحافة المحلية خصوصا، فلهذا الديوان ملاحظات مهمة على أغلب مؤسسات الدولة، وهناك ملاحظات حول مبالغ بمئات الملايين بعضها إما أنفقت من دون وجه حق أو أهدرت أو ضاعت في صفقات خاسرة، وبسبب لباقة تقارير الديوان وصياغتها الرصينة، فقد تحاشت هذه التقارير استخدام ألفاظ صريحة مثل اختفت أو نهبت أو أسيء استخدامها. ولو أحصينا هذه المبالغ التي أهدرتها المؤسسات الحكومية على مدار السنوات الخمس الأخيرة فقط، وليس منذ التحرير أو ما قبل التحرير، لكانت بالمليارات الضخمة، ولكن من يسأل؟ ومن يهتم طالما الحكومة هي التي تنتج النفط وهي التي تبيعه وهي التي تحول هذه الأموال إلى خزينتها، ولا أحد يدري بما يدور وراء كواليس الوزارات؟ وطالما ذكرنا السويد كأول دولة خالية من الفساد، فإنني أتساءل: ماذا كان يمكن أن يحدث لو أن حكومة السويد هي التي تسببت بإهدار وإضاعة هذه المليارات من المال العام؟ في هذه الحالة سيكون السؤال: كم مسؤولا سويديا سيقدم استقالته الفورية إحتراما لنفسه وللشعب السويدي وتقديرا لوطنه وخجلا من مسؤولية المنصب؟

قبل عشرة أيام نشرت الصحف المحلية تقريرا صادرا عن منظمة الشفافية العالمية، ذكرت فيه أن الكويت جاءت بالترتيب الخامس خليجيا (قبل الأخير أو قبل البحرين)، وجاءت بالترتيب الثامن عربيا، وفي الترتيب 85 عالميا متراجعة بعشرة مراكز على مؤشر مدركات الفساد للعام 2017 مقارنة بالعام 2016. قد يتوقع البعض من خارج الكويت أن مثل هذه التقارير الفضيحة قد تجبر المسؤولين عندنا على كبح جماح الهدر، وهذا ما لم يحدث، بل ولن يحدث حتى لو حجت البقر على قرونها. لكن السؤال الأهم: ماذا لو لم تنشر تقارير مؤشر مدركات الفساد على عامة الناس؟ كيف كان يمكن أن يكون عليه الهدر والفساد الإداري والمالي؟

لاحظ أن الهيئة العامة لمكافحة الفساد أنشئت قبل سنوات عدة، ومازال التقهقر والتراجع الكويتي على سلم مكافحة الفساد. ولهذا أتساءل عما يمكن أن يكون عليه الوضع لو لم يكن عندنا هيئة لمكافحة الفساد، رغم أن هذه الهيئة لم تنجز شيئا منذ إنشائها؟ لاحظ أيضا أن تقرير مؤشر الفساد العالمي نشر في يوم الجمعة وكان يوم عطلة، وكان أول يوم من أيام عطلة الأعياد الوطنية الطويلة حيث يكون المسؤولون متمتعين فيها، إما بسبات عميق في بيوتهم أو منشكحين في الشاليهات، أو قد غادروا البلاد، ولا يستطيع أحد أن يناقشهم حول خبر تراجع الكويت في مجال مكافحة الفساد ولا غير الفساد.

شصاير فينا؟!:

من رئيس القسم لى حَد الوزير

نادر اللي له نوايا صالحه

ناقة الديره اتركوها في الهجير

وعقْب حَلْب الديد… قالوا «مالحه»!

أصغر مْوظف… إلى أكبر مدير

منهو ما خلّاها «عِزْبه» لصالحه؟!

«كالحه» هذي الليالي يا عشير

واقرا في القاموس معنى «الكالحه»!!

في أوضح من الشاعر «وضاح»؟؟

إعلامي كويتي