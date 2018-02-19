الفضالة استعرض مع السفير البريطاني جهود معالجة أوضاع «البدون»

استعرض الرئيس التنفيذي للجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة مع سفير المملكة المتحدة لدى الكويت مايكل دافنبورت والوفد المرافق له جهود الجهاز في معالجة قضية المقيمين بصورة غير قانونية.

وذكر بيان أمس للجهاز ان الفضالة قدم خلال استقباله أمس للسفير دافنبورت في مقر الجهاز المركزي بقصر نايف شرحا مستفيضا وعرضا مرئيا عن قضية المقيمين بصورة غير قانونية والتسهيلات والمزايا التي تقدمها الكويت لهذه الفئة وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم (409/2011).

واكد ان تقديم هذه التسهيلات والمزايا يتوافق مع ما جبل عليه المجتمع الكويتي من فعل الخير ويتماشي مع المكانة المرموقة التي تبوأها سمو امير البلاد والتي توجت بمنحه لقب (قائد العمل الانساني) من قبل منظمة الامم المتحدة.

وأوضح الفضالة ان الكويت تضمن لجميع افراد هذه الفئة حقوق التعليم والعلاج بالمجان مشددا على ان التجنيس حق سيادي للدولة.