أعلن النائب يوسف الفضالة عزمه توجيه 21 سؤالا برلمانيا إلى وزير النفط ووزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي حول أسباب إصرار وزارة الكهرباء على تنفيذ أعمال الصيانة لوحدات توليد الكهرباء بمحطة الزور الشمالية من خلال ممارسة بالأمر المباشر ، مستغربا عدم طرح الموضوع بمناقصة عامة منذ عام 2016 ولغاية الآن رغم أهمية الموضوع .

وقال الفضالة في تصريح الى الصحافيين أمس: إن وزارة الكهرباء والماء أرسلت للجنة المناقصات المركزية في 5 سبتمبر 2016 تحذرهم فيها مما يحصل بمحطة الزور نتيجة لتقادم الوحدات وانتهاء عمرها الافتراضي ، إذ طلبت الوزارة تحديث التوربينات بشكل سريع واستدراج عرض مباشر بقيمة 19 مليون دينار حتى لا تحصل اعطال.

وبين أن لجنة المناقصات رفضت الطلب وشددت على ضرورة طرح المناقصة وفق الشروط، والآن للمرة الثالثة منذ 2016 تخاطب وزارة الكهرباء المناقصات وتطلب الطلب ذاته ، متسائلا: في المرتين الأوليين تطلب المناقصات بإجراء المناقصة وفق الشروط وترفض الوزارة في الوقت الذي تدعي فيه الوزارة ان الامر مستعجل وضروري ، فلماذا هذا التأخير والانتظار؟

وذكر أنه في 25 يناير 2018 رأوا في وزارة الكهرباء ان لجنة المناقصات لن توافق على تمرير طلبهم الاول ، لذلك حاولوا بطريقة اخرى وهي تجزءة المناقصة ، وتقدموا بطلب الموافقة على طلب اجراء ممارسة جزئية لتحديث التوربينات بقيمة مليون ونصف دينار.

ووجه الفضالة الشكر الى لجنة المناقصات على ثباتها على موقفها وعدم تمرير هذه المناقصة، مؤكدا في الوقت ذاته أنه سيتواصل مع وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح حتى يتم توضيح هذه الأمور والوقوف على حقيقة الشخص الذي يصر على هذا الموضوع.

من جانب آخر، بارك الفضالة للنواب والشباب المفرج عنهم قرار محكمة التمييز وقف تنفيذ الحكم عن المتهمين في قضية دخول المجلس ، متمنيا أن يطوى هذا الملف بشكل نهائي وبأسرع وقت، كما هنأ جميع المواطنين بالاعياد الوطنية سائلا المولى عز وجل ان يديم نعمة الامن والامان على البلد.