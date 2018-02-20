وجه النائب يوسف الفضالة سؤالا الى وزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي قال فيه: ان هناك تناقضا واضحا في سلوك وزارة الكهرباء والماء يكمن في طلباتها المتكررة لتمرير استدراج عروض مباشرة من شركة بعينها في اكثر من مجال ففي التربينات البخارية فقد باءت اول محاولتين للوزارة بالفشل اثر رفض لجنة المناقصات المركزية تمرير هذا الام الا انها بهذا الحد فقد اعادت الحاحها على الجهاز المركزي للمناقصات العامة “لجنة المناقصات المركزية – سابقا” منذ عدة ايام “وبعد أكثر من سنة على آخر طلب لها” لتمرير هذا الامر المباشر.

واضاف: المحولات الاحتياطية للوحدات البخارية لم تقم الوزارة بطرح مناقصة عادلة وطلبت اخيرا استدراج عرض مباشر لاعمال اعادة لف المحول الاحتياطي للوحدات البخارية من الشركة نفسها.

واشار الى كتابي وكيل الوزارة الى الجهاز المركزي للمناقسات العامة في 5 سبتمبر 2016 و11 فبراير 2018 لافتا الى ان ابرز النقاط التي تم عرضها في الكتابين هما:

ان التربينات البخارية والمولدات الكهربائية في محطة الزور الجنوبية تجاوزت عمرها الافتراضي (تم تشغيلها في عام 1988)، ان الوزارة فوجئت بحدوث اعطال أثناء التشغيل، ان الضرورة تتطلب استدراج عرض مباشر من شركة بعينها، ان المحطة في حاجة ماسة لهذه الاعمال، ان هناك مخصصات مالية التي تسمح بالصرف على هذه الاعمال، ان أي تأخر في أعمال الاستبدال والتحديث يزيد من حجم الاضرار التي تحدث للوحدات، ان الاعطال ذاتها قد حدثت لوحدات اخرى بالمحطة ذاتها ولوحظ في السنوات الأخيرة واثناء قيام الوزارة بأعمال الصيانة الجذرية للوحدات وجود اثار تلف وعليه سأل الفضالة: كيف تتفاجأ الوزارة بالاعطال اذا كان وباعترافها انه قد تكررت اعطال شبيهة أكثر من مرة بوحدات اخرى بالمحطة نفسها وأليس من البديهي توقع حدوث اعطال بعد انقضاء العمر الافتراضي للوحدات (والذي يقدر بـ 25 عاما) اي انه انتهى عام 2013؟

أليس من الاولى ان يكون هناك جدول مسبق للتحديث والاستبدال لدى الوزارة متزامن مع انتهاء العمر الافتراضي للوحدات؟

وهل كان هناك علم مسبق للوزارة باحتمالية حدوث اعطال اثناء تشغيل هذه الوحدات؟ هل قامت الوزارة بفحص هذه الوحدات من قبل لتفادي “المفاجأة” التي تدعيها الوزارة؟ هل حقا تفاجأت الوزارة بحدوث هذه الاعطال ام انها كانت متوقعة”

وكيف بنت الوزارة قرارها بان هذه الوحدات تحتاج الى تحديث واستبدال؟ وهل قامت باي دراسة او فحص لمعرفة حالة الوحدات من قبل؟ وتزويده بجميع الدراسات او التقارير ان وجدت.

واستفسر عن سبب وصول الوزارة الى مرحلة الاضطرار اذا وبحسب ما ادعت ان ذلك نتيجة تقادم الوحدات وتجاوزها للعمر الافتراضي وانه قد لوحظ في السنوات الاخيرة واثناء قيام المحطة باعمال الصيانات الجذرية للوحدات وجود اثار تلف؟

ومنذ متى والوزارة تعلم بان هذه الوحدات تحتاج لاعمال تحديث واستبدال؟ ومتى لجأت للجنة المناقصات بعد تاريخ علمها بذلك؟ وكم مضى حتى الان من تاريخ علمها بذلك؟ وما تبرير التناقض بين مماطلة الوزارة نحو سنة وثلاثة شهور من تاريخ اخر رفض للجنة المناقصات المركزية واكثر من سنة ونصف من تاريخ اول كتاب للوزارة وبين ادعائها بضرورة الامر المباشر والحاجة والماسة وادعائها بان اي تاخير في اعمال الاستبدال والتحديث يزيد من حجم الاضرار التي تحدث للوحدات؟ ولم لا تزال الوزارة تماطل ولم تطرح المناقصة حسب القرار الاول والثاني (بالاجماع) للجنة المناقصات المركزية؟

وقال: اذا كانت الوزارة تدعي ان اي تاخير في اعمال الاستبدال والتحديث يزيد من حجم الاضرار التي تحدث للوحدات فلماذا تجاهلت الوزارة تلك العواقب؟ وما التكاليف المباشرة وغير المباشرة المترتبة على عدم استجابة الوزارة لقرار لجنة المناقصات المركزية والاستمرار بتشغيل المعدات وتاخير القيام بعمل التحديث والاستبدال في الوقت المناسب وعدم طرح مناقصة؟

في شأن اخر اقترح الفضالة ان تخفف مدة الدوام الى ثلاث ساعات ونصف فقط للنساء والارامل اللاتي لديهن اولاد اقل من 21 عاما ليصبح دوامهن من 8٫15 الى 11٫45 وفي شهر رمضان من 10 صباحا الى 12٫30 ظهرا على الا يؤثر هذا في تقييمها ا لسنوي او مكافاتها وترقيتها.