الفلبين تربط رفع الحظر بمعاقبة قتلة “خادمة الفريزر”

أعلنت وزارة الخارجية الفلبينية، أنها “تنتظر إخطاراً رسمياً من السلطات الكويتية بشأن اعتقال المتهمين بقتل الخادمة جوانا ديمافيليس” التي عثر على جثتها في “فريزر” بالكويت قبل اسابيع، في حين أكد القصر الرئاسي في الفلبين أن حظر إرسال العمالة إلى الكويت سيستمر إلى أن تتم معاقبة مرتكبي الجريمة وليس توقيفهم فقط.

وذكرت وزارة الخارجية في بيان صحافي نقلته وسائل اعلام فلبينية ان “السلطات الكويتية قامت بدور قيادي في الجهود المبذولة لتحديد مكان اللبناني والسورية المتهمين بقتل الخادمة”، مضيفة :”في الوقت الذي ننتظر إخطارا رسميا عن اعتقال المتهمين، صدرت تعليمات لنا بالمشاركة في التحقيقات مع الكويت ولبنان وسورية من أجل الحصول على معلومات إضافية، وتكوين تمثيل يمكننا من الحصول على نسخ من تقارير وصور المشبه فيهم.

على خط مواز، طالب 3 اعضاء في مجلس الشيوخ الفلبيني برفع جزئي عن إرسال العمال الفلبينيين إلى الكويت، مشددين على ضرورة السماح للعمال المهرة من الفلبينيين بالالتحاق بوظائفهم، بينما جدد باقي الاعضاء تمسكهم باستمرار الحظر.

من جهة أخرى، استبعد رئيس لجنة حقوق الانسان البرلمانية النائب عادل الدمخي اي نية للحكومة او الشركات لإنهاء عقود العمالة الفلبينية، لكنه أكد ان حظر استقدامها “قد يكون خيار الكويت إن طالت الازمة وتضررت سمعة البلاد دوليا”.

وأوضح الدمخي ان هناك حوادث بشعة عديدة وقعت من طرفي العلاقة (العمالة المنزلية والأسر التي ترعاها)، لكن للأسف الجرائم التي يرتكبها كويتيون تبرز اعلاميا اكثر من تلك التي ترتكبها الخادمات.